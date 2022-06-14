Увага! 16 липня буде закритий рух через переїзд на дільниці Крюків – Бурти

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Увага! 16 липня 2022 року буде закритий рух через переїзд 266 км на дільниці Крюків – на – Дніпрі – Бурти.

Інформація про закриття з’явилася на офіційному сайті Кременчуцької міської ради.

- ВП «Кременчуцька дистанція колії» регіональної філії «Південна залізниця» АТ «Українська залізниця» повідомляє, що 16 липня 2022 року з 10.00 до 13.00 буде закритий рух через переїзд 266 км на дільниці Крюків – на – Дніпрі – Бурти для виконання робіт з ремонту магістральних кабельних мереж зв’язку, що безпосередньо впливає на безпеку руху поїздів та автотранспорту, - йдеться у повідомленні.