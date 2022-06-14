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Кременчук, Надзвичайні новини

На Кременчуччину переїхало понад 47 тисяч переселенців, з них 5 тисяч стали на військовий облік

Сьогодні, 12:44 Переглядів: 326

 

Близько 40 вимушених переселенців добровільно пішли на військову службу захищати Україну  

Станом на 13 червня у Кременчуцькому районі зареєстровано 47 тисяч 282 внутрішньо переміщені особи (ВПО). З них 34 539 особам вже призначена допомога від держави. Усім іншим її призначать до кінця червня.

Про це на ранковому брифінгу повідомив начальник Кременчуцької районної військової адміністрації Олег Лєднік.

Він нагадав, що розмір цієї щомісячної допомоги складає 2000 грн на дорослого, та 3000 грн – на дітей та інвалідів.

- Цю допомогу виплачують лише тим ВПО, які отримали цей статус після 24 лютого та які виїхали з територій, де зараз ведуться активні бойові дії, - зазначив Олег Лєднік.

Він додав, що соціальні служби також працюють над призначенням субсидій та соціальних виплат і допомог тим мешканцям району, які мають на них право.

Нагадаємо, 10 червня керівник Кременчуцького районного територіального центру комплектації та соціальної підтримки (колишній військкомат) полковник Роман Сушко повідомив, що за період воєнного стану на військовий облік стало близько 5 тисяч вимушених переселенців. З них на військову службу захищати Україну добровільно пішли близько 40 з них.

- Було таке, що чоловік приходить, стає на військовий облік і просить його одразу призвати на службу та відправити у бойову частину. Якщо є така можливість – йдемо на зустріч та призиваємо, - розповів Роман Сушко.
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Автор: Віктор Крук
Теги: ВПО переселенці Кременчуцька РВА військкомат
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