«Ваші поробки - найкращий оберіг»: військові зустрілися з футболістами «Кременя»
Сьогодні, 16:02Переглядів: 123
Діти на згадку військовим подарували жовто-блакитний стяг
До Дня захисту дітей військові зустрілися з юними футболістами «Кременя» 2011. Разом з тренером Євгеном Мариничем юні футболісти слухали історії наших військових та відповідали на різноманітні питання.
- Якщо грабіжник увірвався у ваш будинок, що ви будете робити? … Піду на перед й буду зупиняти цього ворога або цей ворог прийде й вб'є мою сім'ю, - розповів військовий про те, як прийняв рішення піди на захист України.
Військові розповіли, що дитячі малюнки - найбільший оберіг.
- Якщо покласти ваші малюнки, поробки та мотанки, то це наш найкращий оберіг від куль та снарядів. Ми їх підкладаємо у бронежилети і каски, і вони дійсно нас захищають, - розповів ще один військовий.
Разом з дітлахами історії військових слухав місцевий пес.
- Перед тим як починалися обстріли наших позицій Герда не ховалася, а бігала, гавкала й заганяла нас всіх до укриттів. У хлопців в підрозділі була курка. Вона перед обстрілом розправляла крила та бігла до укриття до хлопців. Багато тварин допомагало нам на передовій, - додав військовий.
«Як ви думаєте, яка у нас найпотужніша зброя?»: запитав у хлопців військовий.
- Нептун... Джавелін... гаубиці...
- Ви навіть нею володієте
- Любов. Підтримка. Мова.
Наприкінці зустрічі юні футболісти «Кременя» приміряли бронежилет та каску, а також подарували військовим прапор України з найкращими побажаннями.