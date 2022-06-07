«Ваші поробки - найкращий оберіг»: військові зустрілися з футболістами «Кременя»

Сьогодні, 16:02 Переглядів: 123

До Дня захисту дітей військові зустрілися з юними футболістами «Кременя» 2011. Разом з тренером Євгеном Мариничем юні футболісти слухали історії наших військових та відповідали на різноманітні питання.

- Якщо грабіжник увірвався у ваш будинок, що ви будете робити? … Піду на перед й буду зупиняти цього ворога або цей ворог прийде й вб'є мою сім'ю, - розповів військовий про те, як прийняв рішення піди на захист України.

Військові розповіли, що дитячі малюнки - найбільший оберіг.

Плетені браслети-обереги від дітей

- Якщо покласти ваші малюнки, поробки та мотанки, то це наш найкращий оберіг від куль та снарядів. Ми їх підкладаємо у бронежилети і каски, і вони дійсно нас захищають, - розповів ще один військовий.

Разом з дітлахами історії військових слухав місцевий пес.

- Перед тим як починалися обстріли наших позицій Герда не ховалася, а бігала, гавкала й заганяла нас всіх до укриттів. У хлопців в підрозділі була курка. Вона перед обстрілом розправляла крила та бігла до укриття до хлопців. Багато тварин допомагало нам на передовій, - додав військовий.

«Як ви думаєте, яка у нас найпотужніша зброя?»: запитав у хлопців військовий.

- Нептун... Джавелін... гаубиці...

- Ви навіть нею володієте

- Любов. Підтримка. Мова.

Наприкінці зустрічі юні футболісти «Кременя» приміряли бронежилет та каску, а також подарували військовим прапор України з найкращими побажаннями.