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Доба у регіонах: рашисти гатять з вертольотів та артилерією по Дніпропетровщині, Миколаївщині, Донеччині та Луганщині

Сьогодні, 10:11 Переглядів: 229

 Оперативна інформація станом на ранок 5 червня за даними голів ОВА

Київська: ніч пройшла спокійно. Зранку силами ППО збита ракета над Обухівським районом. Жертв та руйнацій немає. Інформація уточнюється. 

В Києві зранку — вибухи у Дарницькому та Дніпровському районах столиці. Станом на 8.00 жертв у результаті ракетних ударів по об’єктах інфраструктури немає. Одну постраждалу особу госпіталізували. Працюють відповідні служби.

На Дніпропетровщині практично всю ніч — повітряні тривоги. Артилерійський обстріл Зеленодольськоі громади. Поцілили по двом селам. Є руйнування житлових будинків. Попередньо, без постраждалих.

Харківщина: Харків - ніч з тривогами, але без обстрілів. Вночі обстрілів зазнали Близнюки. Протягом минулої доби ворог обстрілював населені пункти Харківського та Чугуївського районів.

Внаслідок обстрілу села Циркуни в Харківському районі зруйновані житлові будинки, господарчі споруди, сталися пожежі.

У м. Чугуїв поранення отримала 1 особа. В селах Коробочкіне та Чкаловське — двоє поранених. Ще двоє — в смт Малинівка.

Луганщина: ситуація в області залишається вкрай важкою. Зі ствольної артилерії та реактивних систем залпового вогню росіяни 4 червня обстріляли Сєверодонецьк, Лисичанськ, Устинівку, Врубівку та Тошківку. 

Авіаційні удари вертольотами Ка-52 нанесені в районах Гірського і Мирної Долини, літаками Су-25 — по Устинівці. Ракетного удару із комплексу Точка-У завдано по Лисичанську.


Значні руйнування в Гірському, де пошкоджено 13 будинків. У Лисичанську — п’ять, а також відділення Укрпошти та будівля відділу поліції. У Сєвєродонецьку після артилерійського обстрілу пошкоджено приміщення цеху на території об’єднання "Азот".

Одна людина загинула, двоє поранених цивільних.

Донеччина: ситуація стабільно складна.

Протягом доби – 15 обстрілів, застосовувалася стрілецька зброя, танки, артилерія, міномети, РСЗВ Смерч, Точка У, РСЗВ Град; два авіаудари.

Обстріляні Бахмут, Авдіївка, с. Новоселівка 1, с. Первомайське, Святогірськ, смт. Гостре, с. Нетайлове, с. Первомайське, Константинівка, с. Хрестище, с. Времівка, Соледар, Краматорськ, Дружківка.

Пошкоджено 9 житлових будинків (у т.ч. 2 багатоповерхівки), корпуси дитячого табору, приміщення комунального та промислового підприємства.

Загинуло 8 цивільних осіб, 11 — поранено.

Миколаївщина: вчора у другій половині дня — обстріли будівлі с. Стара Богданівка Радсадівської громади. Постражлалих немає.

Сьогодні з 4.50 год. внаслідок обстрілів міста Очакова є поранені, пошкодження будинків, в деяких районах міста відсутнє світло.

Баштанський район: тривають обстріли у Березнегуватській громаді. Інформація щодо потерпілих і пошкоджень уточнюється.

Вдень і вночі були обстріли у Широківській громаді. Обстріли були переважно поза межами населених пунктів. За попередньою інформацією потерпілих і пошкоджень немає.

Херсонщина: окупаційна влада відкрила у Херсоні філію «єдиної росії», де збирають дані жителів міста та проводять свої наради, відсутній мобільний та інтернет.

Стабільно критична ситуація у Нововоронцовській, Великоолександрівській, Калинівській, Високопільській громадах.

Відносно спокійно ніч минула на Волині, у Закарпатті, на Рівненщині, в Івано-Франківській, Чернівецькій, Львівській, Вінницькій, Одеській, Запорізькій, Тернопільській, Хмельницькій областях, на Кіровоградщині, Черкащині, Чернігівщині, Сумщині, Житомирщині та Полтавщині.

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Автор: Олеся Данилова
Теги: війна ніч у регіонах
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