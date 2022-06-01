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Кременчук, Надзвичайні новини, Полтавщина

На Полтавщині судитимуть двох чоловіків за вбивство та катування

Сьогодні, 13:15 Переглядів: 408

 Правоохоронці завершили розслідування справ, коли на Гадччині двоє молодиків вбили та спалили місцевого жителя. Вони виявились причетними і до інших злочинів

Прокуратура Полтавщини передала до суду справу відносно двох жителів Гадяча (25 та 24 років), яким інкримінують ряд злочинів, у тому числі минулих років. 

Так, ще в січні 2018 року 25-річний обвинувачений на власному авто підвозив мешканця Гадяцького району. В дорозі між чоловіками виник конфлікт, під час якого зловмисник завдав кілька ударів у голову потерпілого руків’ям, а в тулуб – лезом ножа. У подальшому бейсбольною битою він вдарив ще кілька разів по голові вже мертвого потерпілого та з метою приховування злочину вивіз труп до лісосмуги, облив бензином, підпалив, а рештки обгорілих кісток розкидав у різних місцях на території Гадяцького району.

Після вбивства спалив тіло: деталі умисного вбивства на Полтавщині

Зазначається, що під час обшуку  поліція виявила автомат Клашникова АК-103, виготовлений промисловим способом. Окрім цього, встановлено причетність особи до вчинення іншого злочину.

Також у квітні 2021 року обвинувачений та його 24-річний знайомий силоміць вкинули мешканця Гадяча у багажне відділення автомобіля, вивезли до річки, побили, штовхнули у воду та упродовж кількох хвилин занурювали, завдаючи фізичних страждань. Потерпілому вдалося перепливти на другий берег і таким чином врятуватися.

Дії 25-річного фігуранта кваліфіковано за ч. 1 ст. 115, ч. 2 ст. 125, ч. 2 ст. 146 та ч. 1 ст. 263 КК України. З моменту затримання, тобто з 5 листопада 2021 року, він перебуває під вартою.

Дії 24-річного спільника кваліфіковано за ч. 2 ст. 125 та ч. 2 ст. 146 КК України. Йому обрано запобіжний захід у виді особистого зобов’язання.

 

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Автор: Олеся Данилова
Теги: вбивство Гадяч прокуратура
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