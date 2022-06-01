Сервісний центр МВС розробив нові тестові завдання для майбутніх водіїв

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В Україні розробили понад 250 нових тестових питань до екзаменаційних білетів для складання теоретичного іспиту, повідомляє Головний сервісний центр МВС.

Так, нові питання адаптовані до інноваційних рішень європейського формату, а саме Франції, досвід якої було проаналізовано для прикладу. Адже тут значну увагу приділяють підвищенню культури водіння в цілому, поєднанню теоретичних та практичних навичок керування, безпеці всіх учасників дорожнього руху і прийняттю рішень в критичних ситуаціях.

Зазначається, що було додано абсолютно новий розділ «Панель приладів», розуміння якого необхідне для керування сучасними автомобілями.

У Сервісному центрі запрошують до тренувань тестів, обговорень та конструктивної критики.

Посилання на тести - https://bit.ly/3PRrlCI.