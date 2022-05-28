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Кременчук, Культура, Кременчуг

Кременчуцька художниця виставила картини на акціон, щоб підтримати ЗСУ

Сьогодні, 22:07 Переглядів: 158

 

Стартова ціна 5000 грн 

Художниця з Кременчука Юлія Ульянова виставили 4 картини на аукціон. Усі виручені кошти підуть на підтримку Збройних сил України. Про це повідмив священник УПЦ (МП) Костянтин Маслов. Роботи кременчуцької майстрині знаходяться у колекціях як українських, так і іноземних поціновувачів мистецтва. 

- Художниця передала для аукціону 4 свої роботи, які написані під час війни. Зараз роботи знаходяться на виставці. Тому після закінчення аукціону - це дата закриття виставки - 5 червня. Виручені кошти за картини підуть на придбання кровоспинних бинтів. 10% від виручених коштів підуть на придбання матеріалів, - написав Костянтин Маслов. 

Аукціон проводять на сторінці у фейсбуці

Благаю Небо, зупини! Полотно, оргаліт, олія. 40*60. Стартова ціна - 5000 грн.
Благаю Небо, зупини! Полотно, оргаліт, олія. 40*60. Стартова ціна - 5000 грн
Незламна Весна. Полотно, олія. 60*90 Стартова ціна - 10000 грн.
Незламна Весна. Полотно, олія. 60*90 Стартова ціна - 10000 грн


Архангеле Михаїле, врятуй Матінку Україну! Полотно, олія. 80*50 Стартова ціна - 10000 грн.
Архангеле Михаїле, врятуй Матінку Україну! Полотно, олія. 80*50 Стартова ціна - 10000 грн.


Зацвіли сади в Україні ще до Великодня. Полотно, олія, акрил. 70*50 Стартова ціна - 5000 грн.
Зацвіли сади в Україні ще до Великодня. Полотно, олія, акрил. 70*50 Стартова ціна - 5000 грн.
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Автор: Альона Душенко
Теги: допомога ЗСУ виставка картини
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