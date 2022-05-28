Кременчуцька художниця виставила картини на акціон, щоб підтримати ЗСУ
Сьогодні, 22:07Переглядів: 158
Стартова ціна 5000 грн
Художниця з Кременчука Юлія Ульянова виставили 4 картини на аукціон. Усі виручені кошти підуть на підтримку Збройних сил України. Про це повідмив священник УПЦ (МП) Костянтин Маслов. Роботи кременчуцької майстрині знаходяться у колекціях як українських, так і іноземних поціновувачів мистецтва.
- Художниця передала для аукціону 4 свої роботи, які написані під час війни. Зараз роботи знаходяться на виставці. Тому після закінчення аукціону - це дата закриття виставки - 5 червня. Виручені кошти за картини підуть на придбання кровоспинних бинтів. 10% від виручених коштів підуть на придбання матеріалів, - написав Костянтин Маслов.