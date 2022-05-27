Війна у зоні відчуження: яка ситуація на кордоні з Білорусією

Сьогодні, 08:01 Переглядів: 1 254

По той бік ворог накопичує сили, проводить диверсійні та розвідувальні операції в чорнобильській зоні відчуження

російські війська вигнали з Київщини, але вони не полишають намірів вдертися знову. Ситуація, поблизу з кордоном Білорусі непроста. По той бік ворог накопичує сили, проводить диверсійні та розвідувальні операції в чорнобильській зоні відчуження. В районі міста Поліське ще чимало залишків від окупантів - від замінованих ділянок, розтяжок до покинутих боєприпасів.

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