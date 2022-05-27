Війна у зоні відчуження: яка ситуація на кордоні з Білорусією

По той бік ворог накопичує сили, проводить диверсійні та розвідувальні операції в чорнобильській зоні відчуження
російські війська вигнали з Київщини, але вони не полишають намірів вдертися знову. Ситуація, поблизу з кордоном Білорусі непроста. По той бік ворог накопичує сили, проводить диверсійні та розвідувальні операції в чорнобильській зоні відчуження. В районі міста Поліське ще чимало залишків від окупантів - від замінованих ділянок, розтяжок до покинутих боєприпасів.
№ 21 від 26 травня 2022Читати номер