За 9 днів роботи TruCam у Кременчуці склали більше 250 постанов про перевищення швидкості

Сьогодні, 10:21 Переглядів: 274

Поліція працює на 7 ділянках дороги

За перші дні роботи TruCam на дорогах нашого міста патрульні винесли понад двісті п’ятдесят постанов за порушення швидкісного режиму, повідомляє Патрульна поліція Кременчука. Нагадаємо, роботу TruCam відновили 18 травня. Про місця де поліцейські здійснюють контроль, попереджають відповідні дорожні знаки. Швидкісний режим на дорогах фіксують за на просп. Лесі Українки; просп.Свободи; вул. Вадима Пугачова; вул.Київська; вул. Леонова; набережній Лейтенанта Дніпрова; автодорозі М-22 Полтава-Олександрія.

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