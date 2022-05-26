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До окупованого Мелітополя прибув ешелон застарілих танків - готуються до наступу

Сьогодні, 08:33 Переглядів: 222

 До Кирилівки також зайшло 30 одиниць російської техніки

25 травня до Мелітополя прийшов ешелон із російськими танками старої моделі – Т-62, які росіяни зняли з консервації. Танки оснащені гарматами калібру 115 мм. Про це повідомляє Запорізька ОВА. 

Зазначається, що російські окупанти продовжують здійснювати активну підготовку до наступальних дій на Запорізькому напрямку.

Крім того, до селища Кирилівка зайшло 30 одиниць російської  техніки. За повідомленням місцевих жителів, майже на кожному перехресті стоять БТРи.

Також є ймовірність, що кирилівські бази відпочинку можуть стати прихистком для окупантів та, у результаті, постраждати від мародерства, як це було у Бердянську.

Телеграм-канали окупантів повідомляють, що почалася підготовка інфраструктури та співробітників для видачі російських паспортів мешканцям Запорізької області.

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Автор: Ольга Мінчук Джерело фото: Вікіпедія

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Теги: війна Мелітополь окупанти
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