«Залишилось три пакунки гороху»: Терміново збирають допомогу людям, які під обстрілами

Кременчуцька волонтерка Марина Пилипенко збирає допомогу людям, які знаходяться на територіях на лінії обстрілів. За словами волонтерки, закінчилися продукти харчування, щоб формувати пакети допомоги. Тому вони терміново збирають все необхідне.

- У нас залишилось три пакунки гороха, закінчується рис та макарони. Чаю майже не лишилось... На сьогодні ми вже не можемо пакувати продуктові набори, бо не має з чого.

На даний час нас чекають у 4 містах, де дуже скрутно з їжею. Але нам не буде з чим їхати, що везти...

Якщо ви маєте змогу допомогти нам з закупівлю круп, макаронів, чаю, печива та іншого, будь ласка допоможіть . Ви можете самостійно привезти, принести , побачити як все відбувається.

Без вашої підтримки ми не взмозі допомоги іншим, - написала волонтерка.