Сергiй Кулясов
Удастся ли избежать Ледникового периода в нашем городе?
Юрій Білоус
«Геноцид». Що ховається за сухими формулюваннями
СМАРТ КАСА
Підприємці, які рахують свої кошти, обирають Смарт Касу
Лариса Гориславець
Нам потрібно перейменовувати вулиці прямо зараз!
СМАРТ КАСА
Економічний фронт: тримаймо стрій!
Лариса Гориславець
Скоро Великдень, або чому я не піду святити паску і крашанки
Сергiй Кулясов
Бизнес города должен начать работать. Других вариантов не существует
Віктор КРУК
Почему я давно не праздную 23 февраля и не отвечаю на поздравления?
Лариса Гориславець
Для АТО-вців у Кременчуці немає вільних земельних ділянок, а для церкви московського патріархату знайдеться?
Олександр Бондар
Страховий Шерлок Холмс
Сергiй Кулясов
23 украинских народных избранника как яркие представители отряда Крысоголовых
Юлія Байдуж
Як правильно захистити себе від недобросовісних кредитних установ
Лариса Гориславець
Мер і “соросята”
Тетяна Донченко (Волинська)
Розсуваю «шторки»: журналістка ТЪ виграла суд за доступ до договору про реконструкцію дитсадків у Кременчуці
Олександр Бондар
Страховий поліс для зимової відпустки
Сергiй Кулясов
Подготовка к отражению российской агрессии - не на часi!?
Алла Заможська
Післясмак мітингу батьків біля мерії Кременчука
Валентина Кузьменко
Возьми сладкую конфетку
Олександр Бондар
Коли європротоколом скористатися не можна
Валентина Кузьменко
Недостижимое чувство удовлетворенности
Кременчук, Спорт

Після гри «Кременя» та «Гірник-Спорту» для ЗСУ закуплять бронежилет, каски та квадрокоптер

Сьогодні, 08:04 Переглядів: 1

 

Усі учасники цього пам’ятного знімку були раді зустрічі під час благодійного матчу, де були зібрані кошти на допомогу Збройним силам України

Після завершення благодійного футбольного матчу за участі «Гірник-Спорту» та «Кременя» для Збройних сил України придбали допомогу для військових. За інформацією пресслужби «гірників», для військових придбають бронежилет, каски та квадрокоптер. 

«Кремінь» долучився до другого благодійного матчу в підтримку Збройних сил України

Спортсмени зробили пам’ятну фотографію із сувеніром від багаторічного вболівальника команди Анатолія Твердохліба - м’яча, який зроблений із дерева. До гравців тут доєдналися голова правління ПрАТ «Полтавський ГЗК» Віктор Лотоус, спортивний директор ФК «Гірник-Спорт» Олексій Шалаєв та директор ФК «Кремінь» Андрій Філь.

- Усі учасники цього пам’ятного знімку були раді зустрічі під час благодійного матчу, де були зібрані кошти на допомогу Збройним силам України. Цього дня «Гірник-Спорт» разом зі своїми надійними партнерами, які постійно підтримують клуб - компанією «Ferrexpo» та підприємством «Феррострой», зробили добру справу та й надалі будуть робити усе можливе, аби допомогати українській армії.
Приміром, після цього матчу до зібраної суми компанія «Феррострой» додала необхідну частину коштів і у підсумку для земляків, які боронять нашу державу у боротьбі із окупантами були придбані бронежилет та каски, а також квадрокоптер, який переданий на передову до Збройних сил України, - йдеться у повідомленні. 
0
Автор: Альона Душенко

Підтримай Кременчуцький ТелеграфЪ

Підтримати
Теги: футбол Кремінь Гірник-Спорт допомога ЗСУ
Читайте telegraf.in.ua в Google News
Якщо Ви помітили помилку, виділіть необхідний текст та натисніть Ctrl+Enter, щоб повідомити про це редакцію.
Коментувати статтю можуть тільки зареєстровані користувачі.
Будь-ласка, УВІЙДІТЬ або ЗАРЕЄСТРУЙТЕСЬ.
Ознайомтесь із правилами коментування.
Читайте також:
  • Kiaparts
  • НОВИНИ ПАРТНЕРІВ:


Свіжий випуск

№ 20 від 19 травня 2022

Читати номер
Попередні випуски

№ 19 від 12 травня 2022

№ 18 від 5 травня 2022

№ 17 від 28 квітня 2022

№ 16 від 21 квітня 2022

№ 15 від 14 квітня 2022

№ 15 від 14 квітня 2022

№ 14 від 7 квітня 2022

№ 8 від 24 лютого 2022

Вверх