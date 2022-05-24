Після гри «Кременя» та «Гірник-Спорту» для ЗСУ закуплять бронежилет, каски та квадрокоптер

Сьогодні, 08:04 Переглядів: 1

Усі учасники цього пам’ятного знімку були раді зустрічі під час благодійного матчу, де були зібрані кошти на допомогу Збройним силам України

Після завершення благодійного футбольного матчу за участі «Гірник-Спорту» та «Кременя» для Збройних сил України придбали допомогу для військових. За інформацією пресслужби «гірників», для військових придбають бронежилет, каски та квадрокоптер.

Спортсмени зробили пам’ятну фотографію із сувеніром від багаторічного вболівальника команди Анатолія Твердохліба - м’яча, який зроблений із дерева. До гравців тут доєдналися голова правління ПрАТ «Полтавський ГЗК» Віктор Лотоус, спортивний директор ФК «Гірник-Спорт» Олексій Шалаєв та директор ФК «Кремінь» Андрій Філь.

- Усі учасники цього пам’ятного знімку були раді зустрічі під час благодійного матчу, де були зібрані кошти на допомогу Збройним силам України. Цього дня «Гірник-Спорт» разом зі своїми надійними партнерами, які постійно підтримують клуб - компанією «Ferrexpo» та підприємством «Феррострой», зробили добру справу та й надалі будуть робити усе можливе, аби допомогати українській армії.

Приміром, після цього матчу до зібраної суми компанія «Феррострой» додала необхідну частину коштів і у підсумку для земляків, які боронять нашу державу у боротьбі із окупантами були придбані бронежилет та каски, а також квадрокоптер, який переданий на передову до Збройних сил України, - йдеться у повідомленні.