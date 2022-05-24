Після гри «Кременя» та «Гірник-Спорту» для ЗСУ закуплять бронежилет, каски та квадрокоптер

Усі учасники цього пам’ятного знімку були раді зустрічі під час благодійного матчу, де були зібрані кошти на допомогу Збройним силам України
Після завершення благодійного футбольного матчу за участі «Гірник-Спорту» та «Кременя» для Збройних сил України придбали допомогу для військових. За інформацією пресслужби «гірників», для військових придбають бронежилет, каски та квадрокоптер.
Спортсмени зробили пам’ятну фотографію із сувеніром від багаторічного вболівальника команди Анатолія Твердохліба - м’яча, який зроблений із дерева. До гравців тут доєдналися голова правління ПрАТ «Полтавський ГЗК» Віктор Лотоус, спортивний директор ФК «Гірник-Спорт» Олексій Шалаєв та директор ФК «Кремінь» Андрій Філь.
№ 20 від 19 травня 2022Читати номер