Завтра у карʼєрах неподалік Кременчука Ferrexpo проведе контрольовані технічні вибухи

Сьогодні, 13:51 Переглядів: 104

Про це населення попереджає адміністрація компанії та закликає зберігати спокій

Вибухи на кар’єрах Ferrexpo відбудуться завтра, 24 травня, о 12:00. - Важливе повідомлення! 24 травня 2022 року о 12.00, у кар’єрах Ferrexpo відбудуться контрольовані технічні вибухи. Зберігайте спокій!, - йдеться в повідомленні адміністрації компанії. Такі вибухи необхідні для продовження стабільної роботи підприємства і підтримки економіки України.

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