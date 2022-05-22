У Кременчуці повний курс вакцинації проти COVID-19 отримали 114,4 тисячі кременчужан

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Одну дозу вакцины отримали майже 116 тисяч мешканців

Від початку вакцинальної кампанії 115 тисяч 959 жителів Кременчука отримали по одній дозі вакцини проти COVID-19, повідомляє пресслужба Кременчуцької міськради. 114 тисяч 481 особа отримала дві дози - тобто прошла повний курс вакцинації проти коронавірусу.

Зазначається, що додатковою, бустерною дозою, вакциновано 13 тисяч 348 кременчужанина.

Нагадаємо, завтра, 23 травня, в центрі вакцинації та в пунктах вакцинаціі продовжать проводити щеплення вакцинами Pfizer, CoronaVac за адресами:

приміщення колишньої поліклініки N 4 (проспект Лесі Українки, 80) з 9.00 до 17.00

вул. Павлова, 2;

вул. Київська, 14;

квартал 278, буд. 13Б;

вул. Володимира Великого, 62;

проспект Лесі Українки, 15/8;

вул. Олексія Древаля, 101;

вул. Генерала Манагарова, 9,

вул. Івана Мазепи, 26 - з 08.00 до 17.00.