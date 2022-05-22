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Кременчук, Здоров'я

У Кременчуці повний курс вакцинації проти COVID-19 отримали 114,4 тисячі кременчужан

Сьогодні, 18:40 Переглядів: 174

 Одну дозу вакцины отримали майже 116 тисяч мешканців

Від початку вакцинальної кампанії 115 тисяч 959 жителів Кременчука отримали по   одній дозі вакцини проти COVID-19, повідомляє пресслужба Кременчуцької міськради. 114 тисяч 481 особа отримала дві дози - тобто прошла повний курс вакцинації проти коронавірусу.

Зазначається, що додатковою, бустерною  дозою,  вакциновано 13 тисяч 348 кременчужанина.

Нагадаємо, завтра, 23 травня, в центрі вакцинації та в пунктах вакцинаціі продовжать проводити щеплення вакцинами Pfizer, CoronaVac за адресами: 

приміщення колишньої поліклініки N 4 (проспект Лесі Українки, 80) з 9.00 до 17.00

вул. Павлова, 2; 

вул. Київська, 14; 

квартал 278, буд. 13Б; 

вул. Володимира Великого, 62; 

проспект Лесі Українки, 15/8; 

вул. Олексія Древаля, 101; 

вул. Генерала Манагарова, 9, 

вул. Івана Мазепи, 26 - з 08.00 до 17.00. 

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Автор: Олеся Данилова

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Теги: вакцинація Covid-19
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