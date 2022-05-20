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Кременчук, Путін проти українського народу

російські війська готові випустити 16 крилатих ракет з Чорного моря, - Міноборони

Сьогодні, 16:37 Переглядів: 1 053

 Вартість однієї такої ракети -  близько 6,5 млн доларів, сьогодні такою збили вбиральню на Одеському пляжі.

Міністерство оборони України попереджає, що з акваторії Чорного моря росіяни підготували до запуску 16 крилатих ракет типу «Калібр».

За словами речника Міністерства оборони Олександра Мотузяника, у готовності до застосування в акваторії Чорного моря перебуває два кораблі із сумарним залпом до 16 КРМБ типу «Калібр».

За даними Міноборони, угруповання Чорноморського флоту рф продовжує ізолювати цивільне судноплавство й порти України. Ворожі судна здійснюють розвідку і вогневу підтримку для окупаційних підрозділів на суходолі.

Раніше ЗМІ повідомляли, що західні партнери розглядають надання Україні протикорабельних ракет для деблокади портів. 15 травня росіяни запустили з підводних човнів ракети «Калібр» по Львівщині. 

20 травня «Калібр» рашисти вдарили ракетами по Одесі та зруйнували … туалет на пляжі. 

Вартість «Калібру» – $6,5 млн. Ракети класу Х-101 є сучаснішими та досконалішими, тож, за оцінками експертів, у рази дорожчі.

 

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Автор: Олеся Данилова

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Теги: крилата ракета Міноборони
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