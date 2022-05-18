«Кремінь» зіграє з «Гірник-Спортом» у благодійному матчі – кошти збиратимуть для ЗСУ

У суботу, 21 травня, на стадіоні спорткомплексу «Юність» Горішні Плавні відбудеться благодійний футбольний матч. «Гірник-Спорт» та «Кремінь» на грі зберуть кошти на потреби Збройних сил України. Початок гри о 13.00.
Поєдинок добре знайомих суперників, які є сусідами, дозволить усім вболівальникам не тільки відволіктися від подій у країні та знову відчути смак футболу, але й зробити свій внесок, аби допомогти військовим ЗСУ.
Нагадаємо, що проїзд у Горішні Плавні зріс до 30 грн.
№ 18 від 5 травня 2022Читати номер