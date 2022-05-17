РВА погодила Кременчуку витрати на 80 млн грн, а Горішнім Плавням на 6 млн – на що витратили

Начальник Кременчуцької районної військової адміністрація в період воєнного стану погоджує органам місцевого самоврядування бюджетні витрати на суму понад 500 тис грн.
Кременчуцька районна військова адміністрація в період воєнного стану погоджує органам місцевого самоврядування бюджетні витрати на суму понад 500 тис грн. Про це сьогодні на брифінгу повідомив очільник Кременчуцької РВА Олег Лєднік.
За його словами, з початку війни Кременчуцька міська влада погоджувала з ним закупівлі на загальну суму близько 80 млн грн, а Горішніплавнівська – на понад 6 млн грн.
На що саме мерії цих двох громад погоджували з районною військовою адміністрацією свої витрати?
Кременчуцька ОТГ:
Горішніплавнівська ОТГ погоджувала в основному закупівлі для створення продовольчого резерву.
№ 18 від 5 травня 2022Читати номер