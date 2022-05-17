РВА погодила Кременчуку витрати на 80 млн грн, а Горішнім Плавням на 6 млн – на що витратили

Сьогодні, 16:47 Переглядів: 517

Кременчуцька районна військова адміністрація в період воєнного стану погоджує органам місцевого самоврядування бюджетні витрати на суму понад 500 тис грн. Про це сьогодні на брифінгу повідомив очільник Кременчуцької РВА Олег Лєднік.

За його словами, з початку війни Кременчуцька міська влада погоджувала з ним закупівлі на загальну суму близько 80 млн грн, а Горішніплавнівська – на понад 6 млн грн.

На що саме мерії цих двох громад погоджували з районною військовою адміністрацією свої витрати?

Кременчуцька ОТГ:

на відшкодування різниці між тарифами на теплову енергію - майже 49 млн грн,

на проведення поточного ремонту доріг - 24,2 млн грн,

на придбання двох автівок - 537 тис грн та 587 тис грн,

на переобладнання спецтранспорту – 844 тис грн,

придбання 4 генераторів для лікарень міста - суми від 561 до 855 тис грн,

на придбання медичного обладнання – суми на 573 та 544 тис грн,

на придбання продуктів для продрезерву - 685 тис грн,

на інші придбання, пов’язані з підтримкою ЗСУ - близько 700 тис грн.

Горішніплавнівська ОТГ погоджувала в основному закупівлі для створення продовольчого резерву.