Західні ЗМІ про можливі дії путіна по виходу з війни та плани по анексії окупованих територій

Сьогодні, 20:44 Переглядів: 958

Плани російського диктатора зруйновані, проте він може вдатися до ядерного шантажу, щоби вийти з цієї війни «переможцем» хоча б в очах власного народу

Генеральний секретар НАТО Єнс Столтенберг заявив, що війна на території України йде не так як очікувала Росія, інформує The Guarian.

- Війна Росії в Україні триває не так, як планувала Москва. Їм не вдалося взяти Київ. Вони відступають від Харкова, а їхній великий наступ на Донбасі зупинився, - наголосив генсек НАТО.

За словами заступника генерального секретаря НАТО Мірча Джоане, в альянсі вірять, що Україна може перемогти у цій війні.

Проте, якщо російський автократ зрозуміє, що його армія не здатна воювати далі, він може анексувати захоплені території і поширити на них російську ядерну доктрину. План путіна може полягати в тому, щоб закріпити контроль над тими територіями, які його армії вдалося захопити.

- Для російського диктатора анексія - крайній вихід з цієї війни. Але він, швидше за все, поки не буде використовувати цей варіант, - пише німецьке видання Focus .

На новому етапі війни російська армія збирається оборонятися на територіях, які їй вдалося захопити раніше, що свідчить про намір москви вести довгу війну. Вочевидь, російський уряд думає, що якщо затягнути війну, це змусить Захід вести переговори на російських умовах, а Україну - здатися.

Видання зауважує, що на даному етапі не зовсім зрозуміла мета такої путінської тактики. Навіть якщо росія зможе змусити всіх повернутися до переговорів, президент Володимир Зеленський нещодавно чітко заявив, що не погодиться на мир, якщо це буде означати появу нових кордонів.

Але такий результат не влаштовує путіна. Кінець війни без територіальних завоювань буде означати його повне банкрутство всередині росії. Тому, на думку аналітиків Інституту дослідження війни (ISW), у російського автократа є єдиний вихід - анексія. Військові експерти вважають, що путін спробує інтегрувати окуповані українські території на сході й півдні напряму в рф у найближчі місяці. Це стосується частин Херсонської і Запорізької областей на півдні, а також Донецької і Луганської областей на сході, які наразі контролює російська армія. Також москва може спробувати анексувати створені нею сепаратистські анклави в інших країнах: так звані ПМР у Молдові та Південну Осетію в Грузії.

Імітації проведення «референдумів», як у Криму в 2014 році, не буде. Причина проста: навіщо їх влаштовувати, якщо все одно ніхто в світі не визнає подібні «голосування».

Експерти ISW вважають, що після анексії путін прямо чи непрямо оголосить, що російська ядерна доктрина стосується і анексованих територій. Це означає, що спроба визволити окуповані українські регіони буде розцінена росією як атака на її територію. А отже кремль буде вважати, що матиме право застосувати ядерну зброю.

В ISW заявляють, що імплементація планів анексії буде залежати від того, як путін оцінює власну військову силу.

Проголошена ним мета взяти від контроль всю територію Донецької та Луганської областей досі не досягнута. Експерти сумніваються, що виснажені російські війська взагалі здатні виконати це завдання. Якщо Путін зробить такі ж висновки, цілком можливо, що він швидко перейде до процесу анексії, щоб погрожувати ядерною зброєю ЗСУ, якщо вони підуть в контратаку для звільнення окупованихтериторій.

Втім, російський автократ також може вірити, що його армія все ще здатна захопити більшу територію. В такому разі він не буде поспішати з приєднанням захоплених українських регіонів до росії. Натомість, путін може спробувати мобілізувати більше військ, щоб збільшити свою армію. Втім, якщо путін буде затягувати з анексією, не правильно оцінивши ситуацію, він може втратити захоплені території, а Україна має можливість їх визволити.

За матеріалами ZN,ua