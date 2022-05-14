Футбол в умовах війни: кременчужани на благодійному матчі зібрали кошти «богам війни»

Сьогодні, 15:17 Переглядів: 242

За попередніми підрахунками вдалося зібрати понад 17 000 грн для ракетників Кременчука

13 травня на стадіоні «Нафтохімік» відбувся благодійний футбольний матч. На полі зійшлися команди «Селок» та «Нафтохімік В». У запеклій боротьбі перемогу святкував «Селок» з рахунком – 4:1. Кременчужани настільки скучили за футболом, що навіть обстріли, які відбулися у нашому місті напередодні не зупинили містян. Стадіон був заповнений вщент.

Дружня домашня атмосфера на стадіоні лише додавала підтримки командам. Тим паче на грі збирали кошти для 107 бригади, наших ракетників «богів війни».

Організатор благодійного матчу Юрій Нікітчук розповів «Кременчуцькому Телеграфу», що не вперше організовують благодійні матчі. Минулого року проводили подібні змагання.

- Зателефонували з «Селока» й запропонували. Набрав хлопців, Мацурабу з «Нафтовик Ветеран» й запропонували зіграти. Це е перший наш благодійний матч, ми минулого року вже проводили. Так що досвід є. Цього разу людей на стадіоні було багато, повний стадіон.

- Чи були якісь перестороги, адже напередодні Кременчук обстріляли?

- Ні. Тим паче під час гри не було повітряної тривоги.

- Для кого збирали кошти скільки вдалося зібрати?

- Готівкою вдалося зібрати 17 тисяч з копійками, ще були реквізити банківської картки, то перераховували й туди.

Попередньо плануємо передати у ракетну частину.