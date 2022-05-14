ЗСУ ліквідувало 27.2 тис рашистів

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Найбільші втрати противника минулої доби спостерігалися на Слов’янському та Бахмутському напрямках

Українські захисники з 24 лютого по 14 травня ліквідували близько 27 тисяч 200 (+300) російських військових, повідомляє Генеральний штаб Збройних сил України

Також знищено ворожих танків 1218 (+13) одиниць, бойових броньованих машин ‒ 2934 (+34), артилерійських систем – 551 (+9), РСЗВ - 195 (+2), засобів ППО - 88 (+0), літаків – 200 (+0), гелікоптерів – 163 (+1), БПЛА оперативно-тактичного рівня - 411 (+6), крилатих ракет - 95 (+0), кораблів / катерів - 13 (+0), автомобільної техніки та автоцистерн - 2059 (+17), спеціальної техніки - 42 (+1).

Найбільші втрати противника минулої доби спостерігалися на Слов’янському та Бахмутському напрямках. Дані уточнюються, підкреслили у Генштабі.