9 травня у чотирьох громадах видаватимуть продуктові набори від Полтавської ОВА

Їх передадуть переселенцям, зареєстрованим у Диканській, Комишнянській, Сенчанській, Глобинській громадах
9 травня індивідуальні продуктові набори видаватимуть переселенцям у чотирьох громадах, повідомляє Полтавська ОВА
Отримати безкоштовний пакунок зможуть внутрішньо переміщені особи, які зареєстровані у Диканській, Комишнянській, Сенчанській, Глобинській територіальних громадах.
Адреси:
селище Диканька, вул. Незалежності, 118 (Будинок культури);
село Комишня, вул. Миру, 103 (Будинок культури);
село Сенча, вул. Першотравнева, 2 (Будинок культури);
місто Глобине, вул. Центральна, 240 (Глобинський ліцей № 1).
Набори видаватимуть з 9:00-17:00.
Одна людина може отримати продуктові набори на всю родину. Для цього необхідно мати довідки про взяття на облік ВПО для кожного члена сім’ї.
З собою мати документ, що посвідчує особу; довідку про взяття на облік внутрішньо переміщеної особи.
Нагадаємо, сьогодні Полтавщина отримала гуманітарну допомогу від ООН.
№ 18 від 5 травня 2022Читати номер