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Кременчук, Полтавщина

9 травня у чотирьох громадах видаватимуть продуктові набори від Полтавської ОВА

Сьогодні, 18:32 Переглядів: 212

 Їх передадуть переселенцям, зареєстрованим у Диканській, Комишнянській, Сенчанській, Глобинській громадах

9 травня індивідуальні продуктові набори видаватимуть переселенцям у чотирьох громадах, повідомляє Полтавська ОВА

Отримати безкоштовний пакунок зможуть внутрішньо переміщені особи, які зареєстровані у Диканській, Комишнянській, Сенчанській, Глобинській територіальних громадах.

Адреси:

селище Диканька, вул. Незалежності, 118 (Будинок культури);

село Комишня, вул. Миру, 103 (Будинок культури);

село Сенча, вул. Першотравнева, 2 (Будинок культури);

місто Глобине, вул. Центральна, 240 (Глобинський ліцей № 1).

Набори видаватимуть з 9:00-17:00.

Одна людина може отримати продуктові набори на всю родину. Для цього необхідно мати довідки про взяття на облік ВПО для кожного члена сім’ї.

З собою мати документ, що посвідчує особу; довідку про взяття на облік внутрішньо переміщеної особи.

Нагадаємо, сьогодні Полтавщина отримала гуманітарну допомогу від ООН.

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Автор: Ольга Мінчук Джерело фото: Полтавська ОВА

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Теги: переселенці допомога продуктові набори
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