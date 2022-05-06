Біля Зміїного острова горить російський фрегат, - ЗМІ

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Поблизу острова Зміїний загорівся російський фрегат типу «Буревісник», повідомляє із посиланням на власні джерела одеське видання «Думская».

За попередньою інформацією, корабель був уражений українською ВКР «Нептун».

Зазначається, що вибух із подальшим горінням стався напередодні, сьогодні інформація підтверджена.

Наразі над цим районом акваторії Чорного моря кружляє ворожа авіація, на допомогу кораблю з тимчасово окупованого Криму вийшли рятувальні судна.

Що стало причиною позаштатної ситуації в окупантів, а також який із трьох фрегатів даного типу, що є у складі чорноморського флоту Росії, отримав пошкодження - поки не ясно.