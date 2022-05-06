Укрзалізниця повідомляє про запізнення поїздів, що їдуть через Кременчук та Полтаву

Сьогодні, 09:18 Переглядів: 1 341

Запізнення - від 1,5 до 2,5 годин

Укрзалізниця повідомляє про затримку потягів 6 травня. Зміни, ймовірно, пов'язані з руйнуваннями залізничної інфраструктури. Так, станом на сьогоднішній ранок затримуються потяги: №130 Івано-Франківськ — Кременчук (+2:28 год) №149 Полтава — Чернівці (+1:27 год). Крім того, повідомляється про затримку потягів №8 Одеса — Харків (+2:14 год) та №92 Одеса — Харків (+1:29 год), які курсують через станцію Кременчук. За актуальною інформацією можна слідкувати онлайн на ресурсах https://uz-vezemo.com та у чат-ботах УЗ.

Підтримай Кременчуцький ТелеграфЪ Підтримати

Поділитись новиною



