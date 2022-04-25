росіяни обстріляли залізничну інфраструктуру - затримується низка потягів

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російскі війська продовжують системно руйнувати залізничну інфраструктуру. Про це повідомив голова «Укрзалізниці» Олександр Камишін.

25 квітня протягом години під обстріл потрапили 5 залізничних станцій в центрі та на заході Україні. Як мінімум 16 пасажирських поїздів затримуються.

Є постраждалі.

У пресслужбі «Укрзалізниці» повідомили, що у зв’язку з пошкодженням тягових підстанцій, відсутня напруга у контактній мережі на ділянках Шепетівка-Козятин, Жмеринка-Козятин, Козятин-Фастів.

Поїзди, які прямують вказаними ділянками, затримані, час затримки та перелік поїздів обіцяють повідомити окремо.