росіяни обстріляли залізничну інфраструктуру - затримується низка потягів

російскі війська продовжують системно руйнувати залізничну інфраструктуру. Про це повідомив голова «Укрзалізниці» Олександр Камишін.
25 квітня протягом години під обстріл потрапили 5 залізничних станцій в центрі та на заході Україні. Як мінімум 16 пасажирських поїздів затримуються.
Є постраждалі.
У пресслужбі «Укрзалізниці» повідомили, що у зв’язку з пошкодженням тягових підстанцій, відсутня напруга у контактній мережі на ділянках Шепетівка-Козятин, Жмеринка-Козятин, Козятин-Фастів.
Поїзди, які прямують вказаними ділянками, затримані, час затримки та перелік поїздів обіцяють повідомити окремо.
№ 16 від 21 квітня 2022Читати номер