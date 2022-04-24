Лариса Гориславець
Скоро Великдень, або чому я не піду святити паску і крашанки
Сергiй Кулясов
Бизнес города должен начать работать. Других вариантов не существует
Віктор КРУК
Почему я давно не праздную 23 февраля и не отвечаю на поздравления?
Лариса Гориславець
Для АТО-вців у Кременчуці немає вільних земельних ділянок, а для церкви московського патріархату знайдеться?
Олександр Бондар
Страховий Шерлок Холмс
Сергiй Кулясов
23 украинских народных избранника как яркие представители отряда Крысоголовых
Юлія Байдуж
Як правильно захистити себе від недобросовісних кредитних установ
Лариса Гориславець
Мер і “соросята”
Тетяна Донченко (Волинська)
Розсуваю «шторки»: журналістка ТЪ виграла суд за доступ до договору про реконструкцію дитсадків у Кременчуці
Олександр Бондар
Страховий поліс для зимової відпустки
Сергiй Кулясов
Подготовка к отражению российской агрессии - не на часi!?
Алла Заможська
Післясмак мітингу батьків біля мерії Кременчука
Валентина Кузьменко
Возьми сладкую конфетку
Олександр Бондар
Коли європротоколом скористатися не можна
Валентина Кузьменко
Недостижимое чувство удовлетворенности
Вероніка Сенченко
Догляд за вухами: поради кременчуцької лікарки
Анатолій Василенко
«О кафе, гараже и заборе-раздоре»
Валентина Кузьменко
Это была "ПОСЛЕДНЯЯ КАПЛЯ"
Юрій Глансков
"Зі мною цього не трапиться."
Олександр Бондар
Чи варто боятися європротоколу?
Кременчук, Культура, Кременчуг

У Полтаві знесли колишній ринок, але стіну з іконою Божої Матері залишили

Сьогодні, 22:03 Переглядів: 1 248

 

Раніше на цьому місці був храм 

У Полтаві в підрядника, який демонтував колишній ринок «Великотирнівка» не піднялася рука знести стіну однієї з будівель з зображенням Божої Матері. Про це повідомив депутат Київської райради Полтави Вадим Сорока. За його словами, колишній ринок знесли на 100%, а стіну з іконою залишили.

- На цьому місці збираються будувати нові будинки та підрядник, який демонтував ринок, не зніс стіну на якій написана ікона. Його слова: «Я і мої люди на це не наважимося!». Цікавий факт. Власник приміщення Максим перед тим, як його залишити, замалював ікону, щоб не було її видно, а вона все одно проявилася під впливом погоди, дощів, - написав Вадим Сорока.

Користувачі мережі прокоментували допис, що раніше а цьому місці раніше був храм, інші пишуть, що там мешкав ювелір, пропонували збудувати на місці каплицю, або обережно демонтувати ікону. Як інформує видання Полтавщина, власники вирішили зберегти святий образ. Тому його якимось чином відділять від решток стіни і законсервують. У майбутньому зображення Богоматері планують поєднати із навколишнім благоустроєм житлового комплексу.

 

7
Автор: Альона Душенко

Підтримай Кременчуцький ТелеграфЪ

Підтримати
Теги: ікона Полтава
Читайте telegraf.in.ua в Google News
Якщо Ви помітили помилку, виділіть необхідний текст та натисніть Ctrl+Enter, щоб повідомити про це редакцію.
Коментувати статтю можуть тільки зареєстровані користувачі.
Будь-ласка, УВІЙДІТЬ або ЗАРЕЄСТРУЙТЕСЬ.
Ознайомтесь із правилами коментування.
Читайте також:
  • Kiaparts


Свіжий випуск

№ 16 від 21 квітня 2022

Читати номер
Попередні випуски

№ 15 від 14 квітня 2022

№ 14 від 7 квітня 2022

№ 8 від 24 лютого 2022

Вверх