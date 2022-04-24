У Полтаві знесли колишній ринок, але стіну з іконою Божої Матері залишили

Сьогодні, 22:03 Переглядів: 1 248

У Полтаві в підрядника, який демонтував колишній ринок «Великотирнівка» не піднялася рука знести стіну однієї з будівель з зображенням Божої Матері. Про це повідомив депутат Київської райради Полтави Вадим Сорока. За його словами, колишній ринок знесли на 100%, а стіну з іконою залишили.

- На цьому місці збираються будувати нові будинки та підрядник, який демонтував ринок, не зніс стіну на якій написана ікона. Його слова: «Я і мої люди на це не наважимося!». Цікавий факт. Власник приміщення Максим перед тим, як його залишити, замалював ікону, щоб не було її видно, а вона все одно проявилася під впливом погоди, дощів, - написав Вадим Сорока.

Користувачі мережі прокоментували допис, що раніше а цьому місці раніше був храм, інші пишуть, що там мешкав ювелір, пропонували збудувати на місці каплицю, або обережно демонтувати ікону. Як інформує видання Полтавщина, власники вирішили зберегти святий образ. Тому його якимось чином відділять від решток стіни і законсервують. У майбутньому зображення Богоматері планують поєднати із навколишнім благоустроєм житлового комплексу.