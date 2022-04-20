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Кременчук

У мерії Кременчука передумали пускати транспорт на кладовища у поминальні дні

Сьогодні, 20:08 Переглядів: 624

 КП  «Спецкомбінат ритуальних послуг» повідомляє про  роботи із залученням техніки 30 квітня та 1 травня

У поминальні дні проїзд транспортним засобам по територіям кладовищ буде заборонено - «КП  «Спецкомбінат ритуальних послуг» працюватиме у суботу, 30 квітня. 1 травня транспорт не пускатимуть задля безпеки.  Про це повідомляє Кременчуцька міськрада.

«КП  «Спецкомбінат ритуальних послуг» повідомляє, що 30 квітня у зв'язку із проведенням на кладовищах  робіт із залученням великогабаритної техніки  проїзд транспортним засобам їх територіями буде заборонено. 1 травня 2022 року з метою організації безпеки дорожнього руху та безпеки громадян також буде заборонено проїзд транспортним засобам територіями  кладовищ,  окрім тих, які перевозять інвалідів І та ІІ груп», - йдеться в повідомленні.

Зазначимо, напередодні у міськраді дозволили проїзд до Свіштовського кладовища. Відсьогодні блокпост на вулиці Свіштовській мав запрацювати в режимі перевірки документів та огляду людей та автівок. 

- Громадяни зможуть проїхати до Свіштовського кладовища, щоб навести лад та відвідати могили рідних у поминальні дні, - повідомив 19 квітня міський голова Віталій Малецький.

Раніше відвідування Свіштовського кладовища було заборонено через близькість нафтопереробного заводу. У той же час прохід та проїзд на інші цвинтарі був вільним. 

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Автор: Ольга Мінчук

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Теги: Свіштовське кладовище поминальні дні Віталій Малецький
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