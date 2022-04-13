Як курсуватимуть потяги Укрзалізниці 13 квітня
Сьогодні, 04:05
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Рух потягів
Укрзалізниця опублікувала напрямки курсування приміських поїздів на 13 квітня.
Південна залізниця
Курсуватимуть приміські поїзди за напрямками:
- Люботин – Огульці – Люботин,
- Полтава – Крюків – Полтава,
- Полтава – Огульці – Полтава,
- Полтава – Лозова – Полтава,
- Полтава – Кременчук – Полтава,
- Полтава – Гребінка – Полтава,
- Полтава – Кобеляки – Полтава,
- Харків-Пасажирський – Огульці – Харків-Пасажирський,
- Харків-Пасажирський – Мерчик – Харків-Пасажирський,
- Люботин – Мерчик – Люботин,
- Харків-Пассажирський – Люботин – Харків-Пасажирський,
- Харків-Пасажирський – Красноград – Харків-Пасажирський,
- Харків-Пасажирський – Лозова – Харків-Пасажирський,
- Харків-Пасажирський – Зміїв – Харків-Пасажирський,
- Харків-Пасажирський – Суми – Харків-Пасажирський
- Ромодан – Ромни – Ромодан,
- Тростянець-Смородине – Кириківка – Тростянець-Смородине;
- Тростянець-Смородине – Охтирка – Тростянець-Смородине;
- Тростянець-Смородине – Ворожба – Тростянець-Смородине.
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