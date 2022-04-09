УВАГА! ПОВІТРЯНА ТРИВОГА

Вчора, 23:14 Переглядів: 304

У Кременчуці о 23.14 оголошена повітряна тривога. Всі в укриття!

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