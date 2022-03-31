Рашисти розстріляли колону волонтерів, що їхали евакуювати людей з Чернігова, загинула людина

Сьогодні, 19:04 Переглядів: 284

Під прицільний вогонь окупантів потрапили 5 автобусів, що намагались проїхати в оточене місто.

Російські війська розстріляли колону волонтерів, які намагалися проїхати в Чернігів, щоб евакуювати звідти людей.

Про це повідомила у повідомила уповноважена Верховної Ради з прав людини Людмила Денісова.

«П'ять автобусів потрапили під прицільний вогонь ворога, коли намагалися проїхати в оточене місто, щоб евакуювати людей. У автобусі перебували лише цивільні волонтери. Внаслідок обстрілу одна людина загинула, чотирьох важко поранено», - уточнила вона.

За даними Денісової, одному з бусів вдалося вирватись на пробитих шинах. Водія було поранено, його доправили до лікарні.

Вона також зазначила, що окупанти не дають щонайменшої можливості вивезти мирне населення із заблокованого Чернігова, фактично тримаючи десятки тисяч людей як заручників без їжі, води, тепла і водночас щодня прицільно піддаючи обстрілам житлові квартали з важкої артилерії.

Нагадаємо. Чернігів перебуває воточенні російськими військами - вони зруйнували міст через Десну, місто не має сполучення з Київським напрямком, тому в Чернігів важно доставити гуманітарну допомогу чи вивезти звідти людей. У місті немає, світла, води і тепла.