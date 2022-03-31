Порядок всиновлення дітей під час війни не змінено, а взяття під опіку чи піклування – спрощено

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У Кременчуцькій РВА розповіли про зміни, що відбулися у порядку всиновлення, взяття під опіку та піклування дітей під час воєнного стану

В.о. начальника служби у справах дітей Кременчуцької районної військової адміністрації Тетяна Гірман розповіла про зміни, що відбулися у порядку всиновлення, взяття під опіку та піклування дітей під час дії воєнного стану.

За її словами, змін у порядку всиновлення дітей немає – ця процедура прописана постановою Кабміну від 08.10.2008 року №905 «Про затвердження Порядку провадження діяльності з усиновлення та здійснення нагляду за дотриманням прав усиновлених дітей».

Той, хто хоче усиновити дитину, подає заяву з комплектом документів, їх направляють на тижневе навчання після якого ставлять на облік. Лише після навчання їм надають інформацію про дітей, направлення на знайомство з ними, і вся ця процедура завершується рішенням суду щодо всиновлення.

На відміну від всиновлення, процедура взяття під опіку та піклування у воєнний час суттєво спрощена. Вона визначається постановою Камбіну від 24.09.2008 року №866 «Питання діяльності органів опіки та піклування, пов'язаної із захистом прав дитини». Зміни, що спростили процедуру взяття дітей під опіку, внесені до цієї постанови 24 березня 2022 року.

Кандидатами для взяття дітей під опіку можуть виступати не лише родичі, а й, наприклад, хрещені батьки та інші особи. Навчання для них не є обов’язковим, а от довідки з псих та нарко диспансерів про не перебування на обліку та про несудимість потрібні. Останню можна надати пізніше – коли запрацюють сервісні центри МВС.

За словами Тетяни Гірман, наразі дозволено дітей, які евакуйовані з регіонів, де відбуваються бойові дії, та тих, що втратили батьків, або позбавленні піклування, по спрощеній процедурі тимчасово влаштовувати до дитячих будинків сімейного типу та прийомних сімей.

- Хочу відмітити, що з початком війни збільшилась кількість бажаючих всиновити чи взяти під піклування дітей, що залишились без батьків. У Кременчуцькому районі є 11 дитячих будинків сімейного типу та 24 прийомні сім’ї. Наразі готуються рішення по усиновленню та передачі на піклування 60 дітей. Ми розглядаємо усі ці питання виключно з точки зору захисту прав дітей, - пояснила Тетяна Гірман.