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Споживачів гарячої води просять звернути увагу на її колір

Сьогодні, 17:44 Переглядів: 442

 Якщо завтра побачите жовто-зелену воду з гарячого крану - не лякайтесь. ТЕЦ перевіряє системи теплопостачання на щільність.

Завтра, 30 березня  2022 року у Кременчуці проводитимуть  перевірку щільності у трубопроводах і установках системи теплопостачання. Як повідомля пресслужба Кременчуцької міської ради з посиланням на ТОВ “Кременчуцька ТЕЦ”, для перевірки у систему теплопостачання додадуть харчовий барвник зелено-жовтого кольору.

«У разі зміни кольору гарячої води на жовто-зелений у кранах прохання сповістити працівників енергопідприємства для проведення ремонту системи гарячого водопостачання», - йдеться в повідомленні. 

Таким чином можна буде уникнути потрапляння неочищеної (мережевої) води до системи гарячого водопостачання та запобігти зайвим витратам ресурсів на послугу з теплопостачання.

Куди телефонувати:

- начальник зміни електростанції ТОВ "КРЕМЕНЧУЦЬКА ТЕЦ" - 739-145

- диспетчер РТМ ТОВ "КРЕМЕНЧУЦЬКА ТЕЦ" - 739-210

- служба допомоги мера кременчужанам - 15-63

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Автор: Ольга Мінчук
Теги: Кременчуцька ТЕЦ
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