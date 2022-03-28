За час війни рибінспектори викрили 29 порушень правил рибальства та вилучили 7 тон риби

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Про це на брифінгу розповіла начальник Полтавського рибоохоронного патруля

З 24 лютого по 27 березня державні інспектори Полтавського рибоохоронного патруля спільно з працівниками поліції, виявили 29 порушень на воді.

Про це сьогодні на брифінгу у Кременчуцькій РВА розповіла начальник Управління Державного агентства меліорації та рибного господарства у Полтавській області Оксана Кулинич.

За її словами, з 29 порушень - за ч. 4 статті 85 КУпАП - 13 порушень, з яких три, що містять ознаки кримінального проступку, передбаченого ч. 1 статті 249 ККУ. З них один матеріал про порушення правил рибальства з використанням електростуму. Держінспектори Полтавського рибоохоронного патруля виявили чотирьох порушників які займались виловом риби забороненим знаряддям лову, а саме - електровудкою на водоймі Кам’янського водосховищв в межах ландшафтного заказника РЛП «Нижньоворсклянський» неподалік від с. Орлик Полтавського району (колишній - Кобеляцький) Полтавської області;

за ч. 3 ст. 85 КУпАП - 1 порушення;

за ч. 1 ст. 88-1 КУпАП - 3 порушення (22 березня була проведена перевірка Центрального ринку м. Кременчука, в ході якої було складено 5 адмінпротоколів, а саме:

акт виявлення та вилучення майна, власник якого не встановлений – 2 та вилучено 19 кг ляща та 60 кг плітки загальною вагою 79 кг;

за ч. 1 ст. 88-1 КУпАП – 3 ; всього вилучено майже 89 кг риби;

Усі вилучені водні біоресурси передані для потреб ЗСУ, тероборони, військової адміністрації.

Крім того, за місяць складено 12 актів виявлення та вилучення майна, власник якого не встановлений.

Складено та направлено до судів 9 справ на 9 осіб для їх притягнення до адміністративної відповідальності.

У рамках рибоохоронних рейдів державні інспектори вилучили понад 7 тонн водних біоресурсів.

Конфісковано 34 одиниці заборонених знарядь лову та 3 одиниці транспортних засобів (в тому числі плавучих), одна електровудка, три одиниці іншого майна (раколовки, водозабрідні костюми, весла та двигуни човнові).

Завдяки роботі державних інспекторів виявлено порушень на 60 130 грн збитків, а з початку року збитки складають 2 180 831 грн.