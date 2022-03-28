Сергiй Кулясов
Бизнес города должен начать работать. Других вариантов не существует
Віктор КРУК
Почему я давно не праздную 23 февраля и не отвечаю на поздравления?
Лариса Гориславець
Для АТО-вців у Кременчуці немає вільних земельних ділянок, а для церкви московського патріархату знайдеться?
Олександр Бондар
Страховий Шерлок Холмс
Сергiй Кулясов
23 украинских народных избранника как яркие представители отряда Крысоголовых
Юлія Байдуж
Як правильно захистити себе від недобросовісних кредитних установ
Лариса Гориславець
Мер і “соросята”
Тетяна Донченко (Волинська)
Розсуваю «шторки»: журналістка ТЪ виграла суд за доступ до договору про реконструкцію дитсадків у Кременчуці
Олександр Бондар
Страховий поліс для зимової відпустки
Сергiй Кулясов
Подготовка к отражению российской агрессии - не на часi!?
Алла Заможська
Післясмак мітингу батьків біля мерії Кременчука
Валентина Кузьменко
Возьми сладкую конфетку
Олександр Бондар
Коли європротоколом скористатися не можна
Валентина Кузьменко
Недостижимое чувство удовлетворенности
Вероніка Сенченко
Догляд за вухами: поради кременчуцької лікарки
Анатолій Василенко
«О кафе, гараже и заборе-раздоре»
Валентина Кузьменко
Это была "ПОСЛЕДНЯЯ КАПЛЯ"
Юрій Глансков
"Зі мною цього не трапиться."
Олександр Бондар
Чи варто боятися європротоколу?
Тетяна Донченко (Волинська)
«Треба шторки роздвигати…» Як зачинені дитсадки Кременчука привели мене до суду
Кременчук, Надзвичайні новини

За час війни рибінспектори викрили 29 порушень правил рибальства та вилучили 7 тон риби

Сьогодні, 13:21 Переглядів: 117

 

Про це на брифінгу розповіла начальник Полтавського рибоохоронного патруля

З 24 лютого по 27 березня державні інспектори Полтавського рибоохоронного патруля спільно з працівниками поліції, виявили 29 порушень на воді.

Про це сьогодні на брифінгу у Кременчуцькій РВА розповіла начальник Управління Державного агентства меліорації та рибного господарства у Полтавській області Оксана Кулинич.

За її словами, з 29 порушень - за ч. 4 статті 85 КУпАП - 13 порушень, з яких три, що містять ознаки кримінального проступку, передбаченого ч. 1 статті 249 ККУ. З них один матеріал про порушення правил рибальства з використанням електростуму. Держінспектори Полтавського рибоохоронного патруля виявили чотирьох порушників які займались виловом риби забороненим знаряддям лову, а саме - електровудкою  на водоймі Кам’янського водосховищв в межах ландшафтного заказника  РЛП «Нижньоворсклянський» неподалік від с. Орлик Полтавського району (колишній - Кобеляцький) Полтавської області;

за ч. 3 ст. 85 КУпАП - 1 порушення;

за ч. 1 ст. 88-1 КУпАП - 3 порушення (22 березня була проведена перевірка Центрального ринку м. Кременчука, в ході якої було складено 5 адмінпротоколів, а саме:

акт виявлення та вилучення майна, власник якого не встановлений – 2 та вилучено 19 кг ляща та 60 кг плітки загальною вагою 79 кг;
за ч. 1 ст. 88-1 КУпАП – 3 ; всього вилучено майже 89 кг риби;

Усі вилучені водні біоресурси передані  для потреб ЗСУ, тероборони, військової адміністрації.

Крім того, за місяць складено 12 актів виявлення та вилучення майна, власник якого не встановлений.

Складено та направлено до судів 9 справ на 9 осіб для їх притягнення до адміністративної відповідальності.

У рамках рибоохоронних рейдів державні інспектори вилучили понад 7 тонн водних біоресурсів.

Конфісковано 34 одиниці заборонених знарядь лову та 3 одиниці транспортних засобів (в тому числі плавучих), одна електровудка, три одиниці іншого майна (раколовки, водозабрідні костюми, весла та двигуни човнові).

Завдяки роботі державних інспекторів виявлено порушень на 60 130 грн збитків, а з початку року збитки складають 2 180 831 грн.

0
Автор: Віктор Крук
Теги: війна Управління Державного агентства меліорації та рибного господарства рибоохоронний патруль порушення
Читайте telegraf.in.ua в Google News
Якщо Ви помітили помилку, виділіть необхідний текст та натисніть Ctrl+Enter, щоб повідомити про це редакцію.
Коментувати статтю можуть тільки зареєстровані користувачі.
Будь-ласка, УВІЙДІТЬ або ЗАРЕЄСТРУЙТЕСЬ.
Ознайомтесь із правилами коментування.
Читайте також:


Вверх