1700 переселенців офіційно зареєстровано у Кременчуці - частині дають житло

Квартири отримають родини з дітьми
У Кременчуці офіційно зареєстровано 1700 переселенців, хоча насправді їх більше. Про це повідомив міський голова Кременчука Віталій Малецький.
За словами міського голови першими отримають квартири переселенці з дітьми. Вони зможуть жити до завершення воєнного стану, плюс три місяці. Єдина умова - вони самі оплачують комунальні послуги.
- Ми ремонтуємо гуртожитки на вулицях Приходька та Східній. В одному з них вже надаємо квартири родинам переселенців.
Ще один гуртожиток ремонтуємо на Молодіжному. Я щиро вдячний нашим будівельникам, які проводять ремонтні роботи й працюють без вихідних, щоб якомога швидше здати більше кімнат.
Хочу нагадати, що Кременчук ініціював гуманітарну програму забезпечення житлом переселенців. Наразі в місті є близько 400 квартир, які належать приватним забудовникам і які можна викупити за соціальними цінами. Але для цього потрібна урядова підтримка.
Після закінчення війни та відбудови зруйнованих міст ці квартири можна буде використовувати як соціальне житло для кременчуцьких медиків, педагогів, соціально вразливих верств населення, сказав міський голова Віталій Малецький.
Якщо Ви помітили помилку, виділіть необхідний текст та натисніть Ctrl+Enter, щоб повідомити про це редакцію.