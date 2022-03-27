1700 переселенців офіційно зареєстровано у Кременчуці - частині дають житло

27.03.2022, 23:07 Переглядів: 206

У Кременчуці офіційно зареєстровано 1700 переселенців, хоча насправді їх більше. Про це повідомив міський голова Кременчука Віталій Малецький.

За словами міського голови першими отримають квартири переселенці з дітьми. Вони зможуть жити до завершення воєнного стану, плюс три місяці. Єдина умова - вони самі оплачують комунальні послуги.