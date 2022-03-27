5 хокеїстів «Кременчука» готуються до чемпіонату світу

П`ятеро гравців хокейного клубу «Кременчук» у складі збірної України готуються до чемпіонату світу. 22 березня національна збірна України з хокею зібралася в угорському Мішкольці. Там наша команда за умови припинення в зв’язку з війною внутрішнього чемпіонату розпочинає підготовку до чемпіонату світу в дивізіоні 1В.
Наразі всі запрошені тренерським штабом хокеїсти в Угорщину ще не доїхали. Але більшість гравців уже в Мішкольці і провели перші заняття на льоду під керівництвом тренерського штабу на чолі з Вадимом Шахрайчуком. До слова, напередодні чемпіонату світу тренерський дует Шахрайчук-Сімчук доповнив легендарний у минулому український хокеїст, а нині генеральний менеджер Української хокейної ліги Дмитро Христич.
Зауважимо, що в ході підготовки до чемпіонату світу склад команди доповнюватиметься гравцями, які представляють закордонні клуби. Зараз ці команди грають матчі плей-оф.
Наразі ж склад збірної України має такий вигляд:
Воротарі: Дмитро Кубрицький («Сокіл»), Семен Майко (БСФК), Богдан Дяченко, Сергій Писаренко («Дніпро»)
Оборонці: Владислав Герцик, Іван Сисак (обидва – «Сокіл»), Пилип Пангелов-Юлдашев, Віталій Андрейків, Дмитро Ігнатенко, Артем Гребеник (БСФК), Денис Матусевич, Всеволод Толстушко (обидва – «Кременчук»), Євген Ратушний («Дніпро»)
Нападники: Андрій Міхнов, Дмитро Німенко, Роман Благий, Михайло Сімчук, Євген Фадєєв (усі – «Сокіл»), Денис Бородай (БСФК), Олексій Ворона, Тимур Гриценко, Іван Савченко (всі – «Кременчук»), Ілля Коренчук, Олександр Костиков, Вадим Мазур, Олександр Пересунько, Фелікс Морозов
Нагадаємо, що чемпіонат світу в дивізіоні 1В розпочинається 25 квітня. Нещодавно турнір було перенесено з одного польського міста в інше – з Катовіце в Тихи.
Хокеїст херсонського Дніпра Сергій Писаренко розповів пресслужбі ФХУ, як вдалося виїхати за кордон.
Щоб приїхати до збірної України на збори до угорського Мішкольца, він ризикнув зіграти в рулетку. Не ту, що користується популярністю у азартних персон у гральних закладах, а щонайменше екстремальну рулетку в умовах війни. Тобто, за підсумками такого собі «квеста» на виході тобі може посміхнутися свобода і сонячний настрій, а в гіршому варіанті… дуло рашистського автомата, полон або артилерійський обстріл з результатом, який важко прогнозується. Йдеться про воротаря херсонського «Дніпра» Сергія Писаренка, який з початку війни застряг в окупованому росіянами місті, але після звістки про участь національної збірної України в чемпіонаті світу в Польщі (26 квітня-1 травня), ухвалив рішення на свій страх та ризик тікати від загарбників.
- Справді, це нагадувало рулетку: пощастить вискочити з Херсона, що заполонений російськими варварами, чи ні, - розповідає 25-річний Сергій Писаренко. – Жодних зелених коридорів не планувалося і не було, тому разом із моїм партнером по «Дніпру» Кирилом Бондаренком побудували маршрут і в одну прекрасну мить сказали собі рішуче діяти, щоб вирватися з пекла.
- На якому транспорті?
- На машині Кирила. Завантажили баули з формою і помчали путівцями. У районі Миколаєва потрапили під обстріл, але проскочили та залишилися цілі.
- На блокпостах рашистів серцебиття частішало?
- А ви як гадаєте! Звісно, зупиняли, перевіряли документи, телефони, доглядали машину… Мені здалося, багато військових було збентежено тим, що виїжджали чоловіки, а не жінки з дітьми з гарячих точок. Але нам з Бондаренком пощастило, що вискочили з тимчасово підконтрольної їм території на світанку і нас не повернули, або ще гірше – «не включили операцію мародерство».
- Проскочили!
- Саме так! Мабуть, окупанти були дуже втомлені після нічної зміни і вирішили особливо не «відтягуватися» на нас. Хоча, я знаю, що за тим самим маршрутом до і після було зафіксовано розстріли мирних громадян, а також гарячі бойові дії. Повторюся, нам дивовижно як пощастило вирватися з лап загарбників неушкодженими.
- Сергію, надивилися жахів уздовж дороги?
- Їхали повз спалену техніку, тіла загиблих, знищений Корабельний район Миколаєва… Жахливе видовище…
- Після виїзду із сірої зони куди подалися?
- Я ж одесит, багато знайомих та родичів проживають у місті біля моря. Взяли курс до Одеси. Кирило залишився на ніч відпочити у місті, а мене посадив на потяг до Мукачева, де я вже й зустрівся із Віктором Андрущенком. З нападником «Сокола» разом перетнули угорський кордон і дісталися ближче до ночі до табору національної збірної України.
- Скільки були в дорозі від Херсона до Мішкольця?
- З того моменту, коли було ухвалено рішення вириватися з російської окупації транзитом через Миколаїв – Одесу – Мукачеве, до місця збору я діставався три дні.