5 хокеїстів «Кременчука» готуються до чемпіонату світу

Сьогодні, 01:01 Переглядів: 213

П`ятеро гравців хокейного клубу «Кременчук» у складі збірної України готуються до чемпіонату світу. 22 березня національна збірна України з хокею зібралася в угорському Мішкольці. Там наша команда за умови припинення в зв’язку з війною внутрішнього чемпіонату розпочинає підготовку до чемпіонату світу в дивізіоні 1В.

Наразі всі запрошені тренерським штабом хокеїсти в Угорщину ще не доїхали. Але більшість гравців уже в Мішкольці і провели перші заняття на льоду під керівництвом тренерського штабу на чолі з Вадимом Шахрайчуком. До слова, напередодні чемпіонату світу тренерський дует Шахрайчук-Сімчук доповнив легендарний у минулому український хокеїст, а нині генеральний менеджер Української хокейної ліги Дмитро Христич.

Зауважимо, що в ході підготовки до чемпіонату світу склад команди доповнюватиметься гравцями, які представляють закордонні клуби. Зараз ці команди грають матчі плей-оф.

Наразі ж склад збірної України має такий вигляд:

Воротарі: Дмитро Кубрицький («Сокіл»), Семен Майко (БСФК), Богдан Дяченко, Сергій Писаренко («Дніпро»)

Оборонці: Владислав Герцик, Іван Сисак (обидва – «Сокіл»), Пилип Пангелов-Юлдашев, Віталій Андрейків, Дмитро Ігнатенко, Артем Гребеник (БСФК), Денис Матусевич, Всеволод Толстушко (обидва – «Кременчук»), Євген Ратушний («Дніпро»)

Нападники: Андрій Міхнов, Дмитро Німенко, Роман Благий, Михайло Сімчук, Євген Фадєєв (усі – «Сокіл»), Денис Бородай (БСФК), Олексій Ворона, Тимур Гриценко, Іван Савченко (всі – «Кременчук»), Ілля Коренчук, Олександр Костиков, Вадим Мазур, Олександр Пересунько, Фелікс Морозов

Нагадаємо, що чемпіонат світу в дивізіоні 1В розпочинається 25 квітня. Нещодавно турнір було перенесено з одного польського міста в інше – з Катовіце в Тихи.

Зіграв у рулетку, потрапив під обстріл і цілих три дні діставався до табору збірної України

Хокеїст херсонського Дніпра Сергій Писаренко розповів пресслужбі ФХУ, як вдалося виїхати за кордон.

Щоб приїхати до збірної України на збори до угорського Мішкольца, він ризикнув зіграти в рулетку. Не ту, що користується популярністю у азартних персон у гральних закладах, а щонайменше екстремальну рулетку в умовах війни. Тобто, за підсумками такого собі «квеста» на виході тобі може посміхнутися свобода і сонячний настрій, а в гіршому варіанті… дуло рашистського автомата, полон або артилерійський обстріл з результатом, який важко прогнозується. Йдеться про воротаря херсонського «Дніпра» Сергія Писаренка, який з початку війни застряг в окупованому росіянами місті, але після звістки про участь національної збірної України в чемпіонаті світу в Польщі (26 квітня-1 травня), ухвалив рішення на свій страх та ризик тікати від загарбників.

- Справді, це нагадувало рулетку: пощастить вискочити з Херсона, що заполонений російськими варварами, чи ні, - розповідає 25-річний Сергій Писаренко. – Жодних зелених коридорів не планувалося і не було, тому разом із моїм партнером по «Дніпру» Кирилом Бондаренком побудували маршрут і в одну прекрасну мить сказали собі рішуче діяти, щоб вирватися з пекла.

- На якому транспорті?

- На машині Кирила. Завантажили баули з формою і помчали путівцями. У районі Миколаєва потрапили під обстріл, але проскочили та залишилися цілі.

- На блокпостах рашистів серцебиття частішало?

- А ви як гадаєте! Звісно, зупиняли, перевіряли документи, телефони, доглядали машину… Мені здалося, багато військових було збентежено тим, що виїжджали чоловіки, а не жінки з дітьми з гарячих точок. Але нам з Бондаренком пощастило, що вискочили з тимчасово підконтрольної їм території на світанку і нас не повернули, або ще гірше – «не включили операцію мародерство».

- Проскочили!

- Саме так! Мабуть, окупанти були дуже втомлені після нічної зміни і вирішили особливо не «відтягуватися» на нас. Хоча, я знаю, що за тим самим маршрутом до і після було зафіксовано розстріли мирних громадян, а також гарячі бойові дії. Повторюся, нам дивовижно як пощастило вирватися з лап загарбників неушкодженими.

- Сергію, надивилися жахів уздовж дороги?

- Їхали повз спалену техніку, тіла загиблих, знищений Корабельний район Миколаєва… Жахливе видовище…

- Після виїзду із сірої зони куди подалися?

- Я ж одесит, багато знайомих та родичів проживають у місті біля моря. Взяли курс до Одеси. Кирило залишився на ніч відпочити у місті, а мене посадив на потяг до Мукачева, де я вже й зустрівся із Віктором Андрущенком. З нападником «Сокола» разом перетнули угорський кордон і дісталися ближче до ночі до табору національної збірної України.

- Скільки були в дорозі від Херсона до Мішкольця?

- З того моменту, коли було ухвалено рішення вириватися з російської окупації транзитом через Миколаїв – Одесу – Мукачеве, до місця збору я діставався три дні.