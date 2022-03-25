У Кременчуці ключі від квартир отримали дві родини переселенців

У Кременчуці дві родини переселенців отримали ключі від квартир на вулиці Східній. Ці квартири будуть в їхньому розпорядженні до кінця війни і плюс три місяці після того.
Про це повідомив мер міста Віталій Малецький.
За словами Віталія Малецького, наразі в місті є близько 400 квартир, які належать приватним забудовникам. Їх держава може викупити за соціальними цінами й передати родинам вимушено переміщених осіб.
Міська рада Кременчука вже надіслала офіційний запит з цього приводу до відповідних державних структур.