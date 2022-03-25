У Кременчуці ключі від квартир отримали дві родини переселенців

Сьогодні, 14:05 Переглядів: 622

У Кременчуці дві родини переселенців отримали ключі від квартир на вулиці Східній. Ці квартири будуть в їхньому розпорядженні до кінця війни і плюс три місяці після того.

Про це повідомив мер міста Віталій Малецький.

- У Кременчуці триває робота із забезпечення переселенців гуманітарним житлом. Для цього використовують і ті соціальні житлові об’єкти в місті, де проводились реконструкції та ремонти, — йдеться у повідомленні.

За словами Віталія Малецького, наразі в місті є близько 400 квартир, які належать приватним забудовникам. Їх держава може викупити за соціальними цінами й передати родинам вимушено переміщених осіб.

Міська рада Кременчука вже надіслала офіційний запит з цього приводу до відповідних державних структур.

- Ми сподіваємося, що держава підтримає ініціативи Кременчука в забезпеченні житлом переселенців, — сказав міський голова.