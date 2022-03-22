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Кременчук, Полтавщина

В Полтаві нацгвардійці затримали диверсантів

Сьогодні, 20:29 Переглядів: 1 764

 Затримані фотографували військові укріплення та перевозили гранату

Полтавські військовослужбовці Національної гвардії України днями затримали чоловіка, 1984 року народження та  жінку 1997 року народження, уродженку Донецької області. Обоє фотографували військові укріплення та розташування блокпостів. Про це повідомили в МВС. 

Також 21 березня під час і поверхневого огляду автомобіля в самому центрі Полтави гвардійці виявили у водія гранату Ф-1 із встановленим запалом. 

Всіх вищезазначені осіб затримали, ведеться слідство.

Нагадаємо, вчора СБУ затримала тік-токера, через якого, ймовірно, бомбардували ТЦ в Києві.

Правоохоронці закликають: не публікуйте дані про переміщення військової техніки ЗСУ, військові об’єкти та результати ворожих ударів! Адже їх використовують окупанти при плануванні подальших обстрілів. 

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Автор: Ольга Мінчук Джерело фото: МВС України
Теги: Полтава диверсанти
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