В Полтаві нацгвардійці затримали диверсантів

Сьогодні, 20:29 Переглядів: 1 764

Полтавські військовослужбовці Національної гвардії України днями затримали чоловіка, 1984 року народження та жінку 1997 року народження, уродженку Донецької області. Обоє фотографували військові укріплення та розташування блокпостів. Про це повідомили в МВС.

Також 21 березня під час і поверхневого огляду автомобіля в самому центрі Полтави гвардійці виявили у водія гранату Ф-1 із встановленим запалом.

Всіх вищезазначені осіб затримали, ведеться слідство.

Нагадаємо, вчора СБУ затримала тік-токера, через якого, ймовірно, бомбардували ТЦ в Києві.

Правоохоронці закликають: не публікуйте дані про переміщення військової техніки ЗСУ, військові об’єкти та результати ворожих ударів! Адже їх використовують окупанти при плануванні подальших обстрілів.