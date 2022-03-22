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Кременчук, Україна, Світ, Путін проти українського народу

Путін шаленіє від обману Лукашенка та відкладення ним вторгнення в Україну білоруської армії

Сьогодні, 13:03 Переглядів: 325

 

У Кремлі готують переворот, щоб усунути президента Білорусі від влади та кинути її армію в Україну

Самопроголошений президент Білорусі Олександр Лукашенко обіцяв путіну, що армія Білорусі вторгнеться в Україну не пізніше 21 березня, проте не виконав своєї обіцянки. Про це повідомив радник міністра внутрішніх справ України Антон Геращенко на своїй сторінці у Facebook.

- Лукашенко знову обдурив Путіна. Лукашенко, на зустрічі в Кремлі, давав фашистському диктатору рф обіцянку наступати на Україну не пізніше 21 березня. Саме тому днями з Києва було повністю евакуйовано залишки дипмісії Білорусі. Путін шаленіє! – написав радник голови МВС.

Зазначається, що завдання, яке було поставлено Лукашенку, – це масований наступ на Львів через Волинь з метою перерізати всі дороги, що ведуть до ЄС і якими в Україну йде постачання зброї зі США, Британії, країн ЄС.

- Особливо це стало важливим для путіна після схвалення Конгресом США пакету допомоги на 13,6 мільярда доларів, який включає в себе в тому числі 9 000 протитанкових комплексів Javelin, що більше, ніж кількість усіх танків, САУ та бронемашин в армії вторгнення рф, – повідомляє Геращенко.

За його словами, в оточенні путіна опрацьовується варіант насильницького усунення Лукашенка від влади шляхом перевороту, який планується організувати спецслужбами рф разом із їхніми агентами у КДБ та збройних силах Білорусі.

Геращенко також додав, що й сам Лукашенко нібито вже знає про плани путіна та може розпочати «чистку» свого оточення від агентів путіна.

Нагадаємо, що вчора міністерство оборони Білорусі заявило, що відвело своїх десантників від українського кордону до пункту постійної дислокації.

Раніше військовий експерт Олег Жданов розповів, що Лукашенко досвідченіший політик. Він вже 30 років «петляє» із Союзною державою, і тут він петлятиме до останнього, щоб не влізти у цю війну.

 

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Автор: Віктор Крук
Теги: війна російські окупанти путин Білорусь президент Лукашенко
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