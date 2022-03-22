Путін шаленіє від обману Лукашенка та відкладення ним вторгнення в Україну білоруської армії

Самопроголошений президент Білорусі Олександр Лукашенко обіцяв путіну, що армія Білорусі вторгнеться в Україну не пізніше 21 березня, проте не виконав своєї обіцянки. Про це повідомив радник міністра внутрішніх справ України Антон Геращенко на своїй сторінці у Facebook.
Зазначається, що завдання, яке було поставлено Лукашенку, – це масований наступ на Львів через Волинь з метою перерізати всі дороги, що ведуть до ЄС і якими в Україну йде постачання зброї зі США, Британії, країн ЄС.
За його словами, в оточенні путіна опрацьовується варіант насильницького усунення Лукашенка від влади шляхом перевороту, який планується організувати спецслужбами рф разом із їхніми агентами у КДБ та збройних силах Білорусі.
Геращенко також додав, що й сам Лукашенко нібито вже знає про плани путіна та може розпочати «чистку» свого оточення від агентів путіна.
Нагадаємо, що вчора міністерство оборони Білорусі заявило, що відвело своїх десантників від українського кордону до пункту постійної дислокації.
Раніше військовий експерт Олег Жданов розповів, що Лукашенко досвідченіший політик. Він вже 30 років «петляє» із Союзною державою, і тут він петлятиме до останнього, щоб не влізти у цю війну.