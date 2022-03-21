Цифрове заспокійливе: у «Дії» запустили єБайрактар

Сьогодні, 21:57 Переглядів: 85

Щоб зіграти в « заспокійливу » гру, треба оновити застосунок

У «Дії» запустили « цифрове заспокійливе» - єБайрактар, повідомив міністр цифрової трансформації Михайло Федоров.

«Для тих, хто просив управління Байрактром через Дію. Оновлюйте застосунок та переходьте в послуги! Факультативно наша команда з друзями запустили для вас "цифрове заспокійливе», - написав міністр у Фейсбук.

У Центрі стратегічних комунікацій та інформаційної безпеки повідомили: для того, аби зіграти в гру, необхідно оновити застосунок «Дія» на смартфоні, зайти в розділ «Послуги» і обрати «єБайрактар».

Нагадаємо, для фізичних осіб - підприємців знову доступна послуга сплати податків у застосунку «Дія».