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Кременчук, Бізнес/Робота, Гроші

Кар’єр «Кварц» планує поновити роботу, працівникам обіцяють виплатити борги по зарплаті

Сьогодні, 13:01 Переглядів: 2

 

З боргами за січень мають розрахуватися до кінця березня

На кар’єроуправлінні «Кварц» працівникам заборгували зарплату за січень та лютий. За січень виплатили лише частково – 400 тис. грн. Залишки зарплати за січень у розмірі 1,2 млн грн адміністрація підприємства обіцяє виплатити до кінця березня за рахунок кредиту. Наразі ведуться перемовини щодо кредитування з «Альфа-банком».

Сьогодні, 21 березня, зранку працівники підприємства зібрались біля прохідної з намірами бастувати. Керівник кар’єроуправління Геннадій Федотов запросив працівників у залу та пояснював ситуацію. Він сказав, що 20 лютого підприємство сплатило 2,9 млн грн податків, тому рахунки пусті. По-перше, зарплати за січень дали тим працівникам, хто пішов захищати Батьківщину, по-друге, гроші отримають люди, які зараз чергують на кар’єроуправлінні.

Геннадій Федотов розповів: коли почалася війна, 90% продукції кар’єроуправління «Кварц», що була на складах, пішла на благодійність для встановлення блок-постів та аграріям. Ще один потяг із 30 вагонами з продукцією відправили на потреби Харкова. Також у найближчі дні одна бурова установка поїде у Харків для буріння трьох скважини в одному з районів, бо там люди залишилися без води.

Із завтрашнього дня підприємство збирається відновити роботу, бо є замовлення від держави на крупний щебінь. Коли «Кварц» отримає кошти, то зарплату за січень та лютий виплатять, а далі гроші даватимуть тим, хто виходить на роботу. Людям, хто зараз знаходиться у відпустках, також мають щось виплатити, але коли – невідомо.

Борги за лютий адміністрація планує погасити у квітні. Про це повідомив на брифінгу начальник Кременчуцької РВА Олег Лєднік. За його словами, на кар’єроуправлінні «Кварц» працює близько 300 людей. Якщо робітники не отримають зарплату в обіцяні строки, то збираються звертатися до прокуратури чи навіть до Президента.

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Автор: Віктор КРУК, Катерина ТУРУБАРА
Теги: зарплата Федотов Кварц кар'єр війна
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