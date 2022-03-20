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Соцопитування: вірять у перемогу 93% українців, а вважають росію ворожою країною – 98%

Сьогодні, 13:01 Переглядів: 192

 

Про це свідчать результати опитування, проведеного соціологічною групою «Рейтинг»

Переважна більшість українців, а саме - 93%, вірять у те, що Україна зможе відбити напад РФ. Така впевненість у перемозі домінує у всіх регіонах країни.

Про це інформує пресслужба Верховної Ради України.

82% опитуваних вважають загрозу розколу країни малоймовірною. Ця впевненість у єдності України суттєво зросла внаслідок згуртування населення під час війни.

77%  вважають, що справи в Україні рухаються у правильному напрямку, а

найбільш дружніми до України є сьогодні  Польща, Литва, Велика Британія та США. Також дружніми вважають Чехію, Румунію, Молдову, Словаччину, Туреччину, Францію, Словенію.

98% українців вважають росію ворожою країною.

84% українців вважають білорусь ворожою країною.

89% вважають неприйнятним підписання тимчасового перемир’я з росією без виведення її військ з території України.

74% опитуваних підтримують прямі переговори Зеленського з путіним щодо припинення війни.

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Автор: Віктор Крук
Теги: війна російські окупанти социология рейтинг
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