Соцопитування: вірять у перемогу 93% українців, а вважають росію ворожою країною – 98%

Про це свідчать результати опитування, проведеного соціологічною групою «Рейтинг»
Переважна більшість українців, а саме - 93%, вірять у те, що Україна зможе відбити напад РФ. Така впевненість у перемозі домінує у всіх регіонах країни.
Про це інформує пресслужба Верховної Ради України.
82% опитуваних вважають загрозу розколу країни малоймовірною. Ця впевненість у єдності України суттєво зросла внаслідок згуртування населення під час війни.
77% вважають, що справи в Україні рухаються у правильному напрямку, а
найбільш дружніми до України є сьогодні Польща, Литва, Велика Британія та США. Також дружніми вважають Чехію, Румунію, Молдову, Словаччину, Туреччину, Францію, Словенію.
98% українців вважають росію ворожою країною.
84% українців вважають білорусь ворожою країною.
89% вважають неприйнятним підписання тимчасового перемир’я з росією без виведення її військ з території України.
74% опитуваних підтримують прямі переговори Зеленського з путіним щодо припинення війни.