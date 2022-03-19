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Кременчук, Благодійність

Збирають кошти на кисневий концентратор для підрозділу наших захисників-медиків

Сьогодні, 08:10 Переглядів: 195

 

Ціна концентратора – 32 500 грн, зараз є 1 140 грн

Для підрозділу медиків ДУК ПС на вчора потрібен надважливий апарат: кисневий концентратор (10 л). Про це повідомила Лідія Подлєгаєва з «Правого сектора». Лідія знайшла, де придбати апарат, але потрібна ваша допомога та підтримка.

Кожні 10, 20, 50 чи 100 грн НАДВАЖЛИВІ для наших захисників! Давайте разом підтримаємо наших медиків. Ціна концентратора – 32 500 грн. На картці 1 140 грн. Я знаю, що ми це зробимо! - написала вона у фейсбуці. - У єдності наша сила!

Картка (на концентратор):

4149 4390 4682 6669

Трофуша Ірина Вікторівна

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Автор: Катерина Турубара
Теги: кисневі концентратори благодійність допомога медики правий сектор
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