Збирають кошти на кисневий концентратор для підрозділу наших захисників-медиків

Сьогодні, 08:10 Переглядів: 195

Для підрозділу медиків ДУК ПС на вчора потрібен надважливий апарат: кисневий концентратор (10 л). Про це повідомила Лідія Подлєгаєва з «Правого сектора». Лідія знайшла, де придбати апарат, але потрібна ваша допомога та підтримка.

Ціна концентратора – 32 500 грн. На картці 1 140 грн. Я знаю, що ми це зробимо! - Кожні 10, 20, 50 чи 100 грн НАДВАЖЛИВІ для наших захисників! Давайте разом підтримаємо наших медиків.На картці 1 140 грн. Я знаю, що ми це зробимо! - написала вона у фейсбуці. - У єдності наша сила!

Картка (на концентратор):

4149 4390 4682 6669

Трофуша Ірина Вікторівна