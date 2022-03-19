Збирають кошти на кисневий концентратор для підрозділу наших захисників-медиків

Ціна концентратора – 32 500 грн, зараз є 1 140 грн
Для підрозділу медиків ДУК ПС на вчора потрібен надважливий апарат: кисневий концентратор (10 л). Про це повідомила Лідія Подлєгаєва з «Правого сектора». Лідія знайшла, де придбати апарат, але потрібна ваша допомога та підтримка.
Кожні 10, 20, 50 чи 100 грн НАДВАЖЛИВІ для наших захисників! Давайте разом підтримаємо наших медиків. Ціна концентратора – 32 500 грн.
На картці 1 140 грн. Я знаю, що ми це зробимо! - написала
вона у фейсбуці. - У єдності наша сила!
Картка (на концентратор):
4149 4390 4682 6669
Трофуша Ірина Вікторівна
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