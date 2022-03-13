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Кременчук, Надзвичайні новини, Путін проти українського народу

Скільки дітей за час війни вбили в Україні рашистсько-путлерівські окупанти

Сьогодні, 13:29 Переглядів: 336

 

Про кількість загиблих станом на 13 березня та жахливі обставини вбивства українських дітей рашистами повідомили в Офісі Генпрокурора

Найбільше дитячих жертв у регіонах, де ведуться активні бойові дії та куди ступила нога рашистських окупантів. Це Київська, Харківська, Донецька, Сумська, Херсонська, Миколаївська та Житомирська області.

- Внаслідок збройної агресії Російської Федерації станом на ранок 13 березня в Україні вже загинули 85 дітей і майже 100 дітей поранено, - зазначають у Генпрокуратурі.

Правоохоронці повідомляють про жорстокість, цинічність та аморальність окупантів, дії яких можна порівняти лише з діями гітлерівських нацистів у роки Другої світової війни. Хоча, рашистські вояки у цьому плані перевершили не тільки німецький Вермахт, а й гітлерівське Гестапо. Російські війська не тільки бомблять та завдають артилерійських ударів по школам, дитсадкам, дитячим лікарням та пологовим будинкам, а й обстрілюють автомобілі мирних мешканців під час евакуації та на блокпостах. 

- 11 березня під час спроби евакуації окупанти розстріляли цивільний автомобіль. В ньому їхав юний гравець футбольної команди ДЮСШ «Атлет» Дмитро. Хлопець загинув, - наводяться обставини загибелі дитини у повідомленні.


- Також увечері 11 березня біля села Гусарівка Ізюмського району Харківської області, на блокпосту окупанти розстріляли легковий автомобіль, внаслідок чого загинула жінка та дитина, - Генпрокуратура про ще один факт вбивства дітей путлерівцями.

 

- 12 березня на автомобільній дорозі у селища Гусарівка Балаклейского району Харківської області через обстріл приватного автомобіля загинула сім’я з 3-річною дитиною, - йдеться у повідомленні про черговий випадок злодіянь рашистів на українській землі.

За даними офісу Генпрокурора, в Україні окупанти вже розбомбили та обстріляли 369 закладів освіти, з них 57 зруйновано повністю. Найбільше руйнувань у Донецькій області – рашисти пошкодили 119 навчальних закладів.

Освітню інфраструктуру зруйнували також у Миколаївській області (30 закладів освіти), Сумській та Київській (по 28 навчальних об'єктів), 21 заклад освіти у Херсонській області та 17 у столиці. 

Щоденно путлерівці руйнують близько 22 навчальних закладів.

У Миколаївській області крім знищення навчальних закладів, окупанти 12 березня обстріляли 11 лікувальних закладів і 3 центри реабілітації,  зокрема, для дітей з інвалідністю.

В Офісі Генпрокурора зазначають, що цифри загиблих та поранених не є остаточними. Залишається чимала кількість зруйнованих та пошкоджених будівель, які наразі неможливо оглянути через активні бойові дії та на тимчасово окупованих територіях.

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Автор: Віктор Крук
Теги: війна російські окупанти загиблі діти Генпрокуратура
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