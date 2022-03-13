Скільки дітей за час війни вбили в Україні рашистсько-путлерівські окупанти

Про кількість загиблих станом на 13 березня та жахливі обставини вбивства українських дітей рашистами повідомили в Офісі Генпрокурора
Найбільше дитячих жертв у регіонах, де ведуться активні бойові дії та куди ступила нога рашистських окупантів. Це Київська, Харківська, Донецька, Сумська, Херсонська, Миколаївська та Житомирська області.
Правоохоронці повідомляють про жорстокість, цинічність та аморальність окупантів, дії яких можна порівняти лише з діями гітлерівських нацистів у роки Другої світової війни. Хоча, рашистські вояки у цьому плані перевершили не тільки німецький Вермахт, а й гітлерівське Гестапо. Російські війська не тільки бомблять та завдають артилерійських ударів по школам, дитсадкам, дитячим лікарням та пологовим будинкам, а й обстрілюють автомобілі мирних мешканців під час евакуації та на блокпостах.
За даними офісу Генпрокурора, в Україні окупанти вже розбомбили та обстріляли 369 закладів освіти, з них 57 зруйновано повністю. Найбільше руйнувань у Донецькій області – рашисти пошкодили 119 навчальних закладів.
Освітню інфраструктуру зруйнували також у Миколаївській області (30 закладів освіти), Сумській та Київській (по 28 навчальних об'єктів), 21 заклад освіти у Херсонській області та 17 у столиці.
Щоденно путлерівці руйнують близько 22 навчальних закладів.
У Миколаївській області крім знищення навчальних закладів, окупанти 12 березня обстріляли 11 лікувальних закладів і 3 центри реабілітації, зокрема, для дітей з інвалідністю.
В Офісі Генпрокурора зазначають, що цифри загиблих та поранених не є остаточними. Залишається чимала кількість зруйнованих та пошкоджених будівель, які наразі неможливо оглянути через активні бойові дії та на тимчасово окупованих територіях.