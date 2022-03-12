Окупанти знову не пропустили в Маріуполь гуманітарний конвой та прорвалися на східні околиці міста

Маріуполь постійно обстрілюють з важкої артилерії. Як повідомляють захисники міста, під обстріли попав Приморський парк та мечеть Сулеймана Пишного і його дружини Роксолани, в якій ховаються від обстрілів 80 людей, серед яких діти і громадяни Туреччини - студенти маріупольских вищів.
Про це повідомляє у Twitter МЗС України.
Вчора радник міського голови Маріуполя Петро Андрющенко повідомив у фейсбуці, що в мечеті переховувалися від обстрілів 86 громадян Туреччини, з яких 34 дитини.
Вчора міністерство оборони Туреччини та міністерство війни російської федерації провели перемовини. Турецька сторона вимагала «зелених коридорів» для евакуації своїх громадян. Втім, російські окупанти в черговий раз сьогодні зірвали доставку гуманітарної допомоги та евакуацію цивільних людей із Маріуполя, обстрілявши «зелений коридор».
Про це повідомив очільник Донецької ОВА Павло Кириленко. Відомо, що гуманітарний конвой мав привезти із Запоріжжя в Маріуполь 90 тон продуктів харчування, медикаментів. Місто вже 13 днів знаходиться в блокаді.
Маріуполь є важливим стратегічним містом на березі Азовського моря з майже півмільйонним населенням. Із 3 березня Маріуполь місто фактично заблоковано російськими військовими, які його знищують артобстрілами та бомбардуваннями. У місті немає електрики, зв’язку, газу, опалення і навіть води. Маріуполь перебуває в стані гуманітарної катастрофи. За час облоги там уже померло більше 1,5 тисячі людей
9 березня російські війська завдали удару по дитячій лікарні та пологовому будинку в Маріуполі. Троє людей, серед яких одна дитина, загинули. Поранені 17 людей, серед яких були медики та вагітні жінки.
Радник Офісу Президента Олексій Арестович заявив, що окупанти переносять досвід Сирії на Україну.