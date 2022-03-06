Матч відбору на ЧС-2022 між Україною та Шотландією перенесли на червень

Сьогодні, 21:57 Переглядів: 158

Директор донецького «Шахтаря» Даріо Срна мав діалог з президентом УЄФА Александром Чеферіном. Легенда «гірників» після розмови з чиновником дізнався, що поєдинок півфіналу відбору на ЧС-2022 між збірними України та Шотландії перенесуть з березня на червень.

- Чеферін надав інформацію, що гру збірної України з Шотландією переносять з березня на червень. Він сподівається на мир і шукає шляхи вирішення проблем, які влаштували б усіх, - сказав Срна в ефірі «Денисов Time».

За старим графіком матч мав пройти 24 березня.