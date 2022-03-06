Матч відбору на ЧС-2022 між Україною та Шотландією перенесли на червень

Даріо Срна після спілкування з президентом УЄФА дізнався цікаву інформацію
Директор донецького «Шахтаря» Даріо Срна мав діалог з президентом УЄФА Александром Чеферіном. Легенда «гірників» після розмови з чиновником дізнався, що поєдинок півфіналу відбору на ЧС-2022 між збірними України та Шотландії перенесуть з березня на червень.
- Чеферін надав інформацію, що гру збірної України з Шотландією переносять з березня на червень. Він сподівається на мир і шукає шляхи вирішення проблем, які влаштували б усіх, - сказав Срна в ефірі «Денисов Time».
За старим графіком матч мав пройти 24 березня.
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