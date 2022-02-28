Життя триває: у Кременчуці під час повітряної тривоги в укритті народилася дівчинка

« Не зважаючи на повітряну тривогу і загрозу повітряного нападу - життя продовжується!

Сьогодні в укритті Кременчуцького перинатального центру під час повітряної тривоги народилася дівчинка. Її батьки - біженці з Харкова. Це четверта дитина у родині. Мама і дитина почуваються добре.