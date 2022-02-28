Життя триває: у Кременчуці під час повітряної тривоги в укритті народилася дівчинка
Сьогодні, 13:50
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Міський голова Віталій Малецький повідомив радісну звістку: в укритті Кременчуцького перинатального центру під час повітряної тривоги 28 лютого народилася дівчинка.
«Не зважаючи на повітряну тривогу і загрозу повітряного нападу - життя продовжується!
Сьогодні в укритті Кременчуцького перинатального центру під час повітряної тривоги народилася дівчинка. Її батьки - біженці з Харкова. Це четверта дитина у родині. Мама і дитина почуваються добре.
Не зважаючи ні на що - Україна непереможна!» - йдеться у дописі мера.
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