«Укроборонпром» за 100 годин війни передав захисникам партію зброї та готовий ремонтувати трофейну

За 100 годин війни проти російських окупантів підприємствами Державний концерн "Укроборонпром" передав до Міністерства оборони та інших силових структур:

- Військову техніку, у т.ч. танки, БМП, БТР та бронеавтомобілі – більше 50 одиниць.

- Спеціальну, вантажну та легкову автомобільну техніку – 45 од.

- Міномети та гранатомети – 574 од.

- Інше озброєння різних систем та калібрів – більше 170 од.

- Ракети – біля 600 од.

- Інші боєприпаси – 105 тисяч од.

- Вибухові пристрої – 12 тисяч од.

- Окрім збірки та ремонту нашої техніки – готові до ремонту трофейної про що вже домовились з Генштабом ЗСУ

Підтримуємо нашого Президента Володимир Зеленський , працюємо цілодобово далі на нашу перемогу і разом робимо Україну сильною!, - йдеться у повідомленні