«Укроборонпром» за 100 годин війни передав захисникам партію зброї та готовий ремонтувати трофейну

Про це на своїй сторінці у Фейсбуці повідомляє Командування Сухопутних військ ЗСУ
За 100 годин війни проти російських окупантів підприємствами Державний концерн "Укроборонпром" передав до Міністерства оборони та інших силових структур:
- Військову техніку, у т.ч. танки, БМП, БТР та бронеавтомобілі – більше 50 одиниць.
- Спеціальну, вантажну та легкову автомобільну техніку – 45 од.
- Міномети та гранатомети – 574 од.
- Інше озброєння різних систем та калібрів – більше 170 од.
- Ракети – біля 600 од.
- Інші боєприпаси – 105 тисяч од.
- Вибухові пристрої – 12 тисяч од.
- Окрім збірки та ремонту нашої техніки – готові до ремонту трофейної про що вже домовились з Генштабом ЗСУ
Підтримуємо нашого Президента Володимир Зеленський , працюємо цілодобово далі на нашу перемогу і разом робимо Україну сильною!, - йдеться у повідомленні
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