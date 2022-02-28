Сергiй Кулясов
"Расстрельные списки" известных кременчужан появились на сайте, который связывают с местной властью.
Віктор КРУК
Почему я давно не праздную 23 февраля и не отвечаю на поздравления?
Лариса Гориславець
Для АТО-вців у Кременчуці немає вільних земельних ділянок, а для церкви московського патріархату знайдеться?
Олександр Бондар
Страховий Шерлок Холмс
Сергiй Кулясов
23 украинских народных избранника как яркие представители отряда Крысоголовых
Юлія Байдуж
Як правильно захистити себе від недобросовісних кредитних установ
Лариса Гориславець
Мер і “соросята”
Тетяна Донченко (Волинська)
Розсуваю «шторки»: журналістка ТЪ виграла суд за доступ до договору про реконструкцію дитсадків у Кременчуці
Олександр Бондар
Страховий поліс для зимової відпустки
Сергiй Кулясов
Подготовка к отражению российской агрессии - не на часi!?
Алла Заможська
Післясмак мітингу батьків біля мерії Кременчука
Валентина Кузьменко
Возьми сладкую конфетку
Олександр Бондар
Коли європротоколом скористатися не можна
Валентина Кузьменко
Недостижимое чувство удовлетворенности
Вероніка Сенченко
Догляд за вухами: поради кременчуцької лікарки
Анатолій Василенко
«О кафе, гараже и заборе-раздоре»
Валентина Кузьменко
Это была "ПОСЛЕДНЯЯ КАПЛЯ"
Юрій Глансков
"Зі мною цього не трапиться."
Олександр Бондар
Чи варто боятися європротоколу?
Тетяна Донченко (Волинська)
«Треба шторки роздвигати…» Як зачинені дитсадки Кременчука привели мене до суду
Кременчук, Надзвичайні новини, Путін проти українського народу

«Укроборонпром» за 100 годин війни передав захисникам партію зброї та готовий ремонтувати трофейну

Сьогодні, 13:22 Переглядів: 259

Про це на своїй сторінці у Фейсбуці повідомляє Командування Сухопутних військ ЗСУ

За 100 годин війни проти російських окупантів підприємствами Державний концерн "Укроборонпром" передав до Міністерства оборони та інших силових структур:

- Військову техніку, у т.ч. танки, БМП, БТР та бронеавтомобілі – більше 50 одиниць.

- Спеціальну, вантажну та легкову автомобільну техніку – 45 од.

- Міномети та гранатомети – 574 од.

- Інше озброєння різних систем та калібрів – більше 170 од.

- Ракети – біля 600 од.

- Інші боєприпаси – 105 тисяч од.

- Вибухові пристрої – 12 тисяч од.

- Окрім збірки та ремонту нашої техніки – готові до ремонту трофейної про що вже домовились з Генштабом ЗСУ

Підтримуємо нашого Президента Володимир Зеленський , працюємо цілодобово далі на нашу перемогу і разом робимо Україну сильною!, - йдеться у повідомленні

1
Автор: Віктор Крук
Теги: війна російські окупанти ВСУ зброя
Читайте telegraf.in.ua в Google News
Якщо Ви помітили помилку, виділіть необхідний текст та натисніть Ctrl+Enter, щоб повідомити про це редакцію.

Інформація

Посетители, находящиеся в группе Гости, не могут оставлять комментарии к данной публикации.
Коментувати статтю можуть тільки зареєстровані користувачі.
Будь-ласка, УВІЙДІТЬ або ЗАРЕЄСТРУЙТЕСЬ.
Ознайомтесь із правилами коментування.
Читайте також:
  • НОВИНИ ПАРТНЕРІВ:
﻿


Вверх