У магазинах Кременчука та району значно зросли ціни

Сьогодні, 12:02 Переглядів: 2 859 Коментарів: 1

У Піщаному затримали двох молодиків, які розповсюджували дезінформацію та намагались дестабілізувати ситуацію

Очільник Кременчуцької районної військової адміністрації Олег Лєднік провів черговий брифінг. Він повідомив, що у ніч у районі пройшла відносно спокійно, кількість крадіжок та інших злочинів не перевищує звичайний рівень. Кременчуцькій районній військовій адміністрації вдалося налагодити ефективну взаємодію усіх правоохоронних та силових структур, що позначається на задовільному рівні громадського правопорядку.

- Поліція, СБУ, Нацгвардія, військові, ДСНС - усі правоохоронні та силові структури у районі працюють на відмінно та виконують покладені на них завдання, - пояснив очільник РВА.

Диверсійних груп за минулу добу виявлено не було, але у Піщаному затримали двох молодиків, які розповсюджували дезінформацію та намагались дестабілізувати ситуацію. З ними працюють правоохоронні органи.

Очільник РВА звернувся до мешканців району з проханням проявляти пильність, адже багато людей виїхало з населених пунктів, залишивши свої домівки. І цим можуть скористатися злочинці. Отже, при появі підозрілих осіб варто негайно телефонувати до поліції.

Зброю, як це робилось у Києві, у Кременчуцькому районі масово не роздають, і навіть при прийомі до батальйону тероборони уважно вивчають анкетні дані людей, щоб не видати зброю людям з нестійкою психікою або ж схильним до скоєння злочинів.

Усі питання життєдіяльності в районі також вирішуються у плановому порядку.

Олег Лєднік повідомив, що сьогодні буде прийнято рішення щодо збільшення часу комендантської години у Кременчуцькому районі – з 20.00 до 6.00 та щодо проведення навчальних стрільб з особовим складом, який щойно призваним до лав ЗСУ. Стрільби проводяться з 9.00 до 17.00 на військовому стрільбищі у Крюкові, тому голова РВА просить кременчужан зберігати спокій та не панікувати.

Щодо сигналів повітряної тривоги, Олег Лєднік пояснив, що усі недоліки системи оповіщення сьогодні будуть виправлені та пояснив, що сигнал тривоги – це попередження про потенційну небезпеку, який подається автоматично при наявності ймовірної загрози. Отже, ніхто не знає, чи стане ця загроза реальною. Але реагувати на це потрібно негайно, спускатися у сховища, щоб зберегти своє життя та здоров’я. Для цього він порадив усім мешканцям району дізнатися, де знаходяться найближчі сховища та підготувати мінімальні умови для перебування у них – місця для сидіння тощо.

У закладах торгівлі є запас продуктів мінімум на два тижні, проте ціни значно зросли. Поки в державі не відпрацьований юридичний механізм, як регулювати ціни у воєнний час.

- У нас залишається ринкова економіка, - пояснив Олег Лєднік.

Отже, «кому війна, а кому мать рідна» - хтось воює, а хтось в цей час, користуючись ситуацією, непогано заробляє на людських страхах.

Олег Лєднік попрохав не створювати ажіотажу та не накопичувати вдома запаси продуктів, перебоїв з постачанням яких не буде.

- Ми готові до всього та робимо все, щоб попередити загрозу, - пояснив Олег Лєднік.

Він подякував журналістам місцевих ЗМІ за оперативне та правдиве висвітлення інформації щодо ситуації в районі, відмітив важливу роли ЗМІ під час воєнного часу та закликав усіх представників влади та силових структур у сприянні роботі журналістів для заспокоєння людей та не допущення розповсюдження недостовірної інформації, чуток та фейків.