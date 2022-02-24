Він закликав росіян виходити на протести проти дій російської влади
Президент Володимир Зеленський розповів про ситуацію в Україні. Він сказав, що найтяжча ситуація на півдні нашої країни, там ворог тисне з окупованого Криму.
Деякі російські бійці захоплені у полон, їм надають допомогу українські медики.
Також президент Зеленський закликав росіян виходити на протести проти дій російської влади.
Президент повідомив, що звернувся до лідерів інших країн щодо допомоги і додав: якщо вони не допоможуть Україні, то війна завтра постукає уже у їхні двері.
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