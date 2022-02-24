Президент Володимир Зеленський розповів про ситуацію в Україні

Сьогодні, 17:56 Переглядів: 793

Він закликав росіян виходити на протести проти дій російської влади

Президент Володимир Зеленський розповів про ситуацію в Україні. Він сказав, що найтяжча ситуація на півдні нашої країни, там ворог тисне з окупованого Криму.

Деякі російські бійці захоплені у полон, їм надають допомогу українські медики.

Також президент Зеленський закликав росіян виходити на протести проти дій російської влади.

- Не Україна обрала шлях війни. Але Україна пропонує повернутись на шлях до миру, - наголосив очільник держави.

Президент повідомив, що звернувся до лідерів інших країн щодо допомоги і додав: якщо вони не допоможуть Україні, то війна завтра постукає уже у їхні двері.