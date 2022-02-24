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Кременчук, Надзвичайні новини

Будьте пильні - одночасно з військовою агресію Росія почала психологічно-інформаційну операцію

Сьогодні, 08:14 Переглядів: 402

 

Ії мета - посіяти паніку серед українців

Паніка, зневіра в можливість України захистити себе, у її Збройні сили, деморалізація, дестабілізація ситуації – головна мета цієї операції. Для цього застосовуються фейки, плітки, дезінформацію, відверту брехню.

Окрім нанесення військових ударів та наступу російської армії ведеться війна нервів. Росія запустила масштабну психологічно-інформаційну операцію. Коли візуально українські акаунти (найчастіше нібито військових) постять повідомлення для поширення паніки і деморалізації. Її метою є також дискредитація української армії та її керівництва.

Масштаб цієї операції буде зростати щохвилини. Можуть використовуватися і українські символи, і навіть гасла. Найчастіше будуть повідомляти про страшні жертви, неспроможність нашої армії захистити Україну. Все це координуються спеціальними силами ГРУ РФ.

Отже, будьте пильними, довіряйте лише офіційним джерелам інформації, перевіряйте джерела інформації, не панікуйте, та вірте у наших захисників, у нашу армію! Слава Україні!

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Автор: Віктор Крук
Теги: війна російські окупанти паника с
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