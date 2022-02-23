На в'їздах до Кременчука облаштовують блокпости

У місті готуються до будь-якої ситуації
Через загрозу вторгнення російських військ у Кременчуці встановлюють блокпости. Про це повідомив на своїй сторінці у фейсбуці міський голова Кременчука Віталій Малецький.
22 лютого КП Благоустрій Кременчука завозив бетонні блоки для блокпостів на в'їздах з Кременчука.
- Ми робимо все для того, щоб бути готовими до будь-якої надзвичайної ситуації, тому зберігайте спокій та холодний розум, - йдеться у повідомленні.
Блокпости встановлять на 5 в'їздах та виїздах Кременчука. У напрямках Полтави, Києва, Кропивницького та Дніпра.
Кременчужанам нагадують, щоб не поширювали в Інтернеті будь-якої інформації про пересування будь-яких військових формувань Збройних Сил України, Нацгвардії чи поліції. Не вірте фейкам, дотримуйтесь інформаційної гігієни.