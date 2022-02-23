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На в'їздах до Кременчука облаштовують блокпости

Сьогодні, 07:44 Переглядів: 2 331 Коментарів: 1

  

У місті готуються до будь-якої ситуації

Через загрозу вторгнення російських військ у Кременчуці встановлюють блокпости. Про це повідомив на своїй сторінці у фейсбуці міський голова Кременчука Віталій Малецький.

22 лютого КП Благоустрій Кременчука завозив бетонні блоки для блокпостів на в'їздах з Кременчука. 

- Ми робимо все для того, щоб бути готовими до будь-якої надзвичайної ситуації, тому зберігайте спокій та холодний розум, - йдеться у повідомленні. 
Блокпости встановлять на 5 в'їздах та виїздах Кременчука. У напрямках Полтави, Києва, Кропивницького та Дніпра. 
Кременчужанам нагадують, щоб не поширювали в Інтернеті будь-якої інформації про пересування будь-яких військових формувань Збройних Сил України, Нацгвардії чи поліції. Не вірте фейкам, дотримуйтесь інформаційної гігієни.

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Автор: Альона Душенко
Теги: блокпост
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Коментарі: 1

1 474
hunter:
Сьогодні, 10:21

Опять будут ночные поборы.Что дают блок посты в нашем городе?Ну скажем так фуру тормознуть,а если кто то и будет везти что то,то в город можно заехать по грунтовке с любой стороны.И завезти это днем гораздо безопасней,чем ночью.


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